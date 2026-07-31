완주군, 아데카코리아 613억 투자 유치

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2029년까지 완주테크노밸리 제2산단 생산라인 증설…20여명 신규 고용

민선 9기 첫 외국인투자기업 유치…한솔케미칼 1000억원 투자 이어 성과

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 아데카코리아와 613억원 규모의 투자협약을 체결하고 첨단소재 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 나선다고 31일 밝혔다.

이날 전북자치도청에서 열린 협약식에는 유희태 완주군수와 이원택 전북도지사, 박종석 아데카코리아 대표이사 등이 참석해 투자협약을 체결했다.

아데카코리아 613억원 투자협약식(왼쪽부터 이원택 전북지사, 박종석 아데카코리아 대표이사, 유희태 완주군수)[사진=완주군]2026.07.31 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 민선 9기 출범 이후 첫 외국인투자기업 유치 성과이자 35년간 완주에 기반을 둔 아데카코리아의 추가 투자라는 점에서 의미를 더하고 있다.

특히 앞서 유치한 한솔케미칼의 1000억 원 규모 투자에 이은 성과로 완주군의 첨단소재 산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.

협약에 따라 아데카코리아는 오는 2029년까지 완주테크노밸리 제2일반산업단지 내 기존 3공장 부지 5만3960㎡에 613억 원을 투자해 고부가가치 수지첨가제 생산라인을 증설할 계획이다.

군은 이번 투자로 20여 명의 신규 직접고용이 창출되고 지역 고용시장 활성화와 소재 산업 경쟁력 강화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.

1991년 완주에 설립된 아데카코리아는 본사와 3개 생산공장을 모두 완주에 두고 플라스틱 수지첨가제와 반도체 메모리용 소재인 하프늄 전구체 등을 생산하는 글로벌 소재기업이다.

유희태 완주군수는 "35년간 완주의 산업 발전을 이끌어온 아데카코리아의 추가 투자 결정에 감사드린다"며 "이번 투자가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 전북도와 함께 신속한 인허가 등 행정·재정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com