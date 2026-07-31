KAI, 산자부 '방산분야 우선협상 대상자' 선정…국내 첫 국방 피지컬 AI 체계 구축

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국산 온디바이스 AI 반도체 개발 착수

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업㈜(KAI)가 정부 대형 연구개발 사업의 방산 우선협상대상자로 선정되면서, 국산 온디바이스 AI 반도체를 무인기·위성 플랫폼에 적용하는 국내 첫 국방 피지컬 AI 체계 구축이 본격화되고 있다.

KAI는 산업통상자원부가 추진하는 'K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업' 방산 분야 우선협상대상자로 최종 선정됐다고 31일 밝혔다.

ADEX 2025에서 소개된 KAI 차세대 공중전투체계(NACS)[사진=KAI]2026.07.31

K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업은 총 953억 원 규모로 앞으로 5년간 진행되며 온디바이스 AI 반도체 개발과 무인기 플랫폼 체계 통합·실증을 목표로 한다.

KAI는 국내 AI 반도체 전문기업들과 컨소시엄을 구성해 방산용 AI 반도체(System on Chip, SoC)와 이를 탑재한 자율제어시스템(Autonomous Control System, ACS)을 개발하고 자체 무인기 플랫폼에 적용해 실제 운용 환경에서 성능을 검증할 계획이다.

사업은 3개 세부과제로 구성된다. KAI는 사업 총괄과 함께 제1·제3 세부과제를 주관해 고속 소모성 공중무인기와 자율제어시스템의 개발, 통합·실증을 맡는다. 제2 세부과제인 AI 반도체 설계는 국내 팹리스 기업이 담당하고, 생산은 삼성전자가 맡아 고신뢰성 파운드리 제조 기반을 제공한다는 구상이다.

컨소시엄에는 국내 최고 수준의 AI 반도체 설계 기업과 AI 모델 개발 기업, 연구기관 등이 참여해 국방 AI 기술 국산화와 관련 산업 생태계 조성에 힘을 보탠다. 이를 통해 해외 의존도가 높았던 국방용 AI 반도체를 국산 기술로 대체하고, 중소 팹리스 및 AI 기업의 방산 시장 진출을 넓히는 상생 구조를 구축하는 것이 목표다.

KAI는 개발된 국산 AI 반도체를 자체 AI 파일럿 '카일럿'에 적용해 항공 방산 분야 피지컬 AI 기술을 고도화하고, 위성 탑재용 AI 반도체 개발까지 범위를 넓혀 우주 분야 소버린 AI 기술 확보에 나설 계획이다.

ADEX 2025에서 공개된 AAP 실물 시제기[사진=KAI]2026.07.31

정찰위성이 획득한 대용량 데이터를 위성 내부 온디바이스 AI로 실시간 처리·분석하는 차세대 우주 지능화 기술을 확보하고, 공중(유·무인기)·우주(위성)·지상을 국산 AI 반도체와 통신망으로 연결하는 초연결 전장(Hyper Connected Battlespace) 아키텍처를 단계적으로 구축한다는 전략이다.

앞서 KAI는 지난해 삼성전자, 올해 팀 네이버(네이버·네이버클라우드)와 각각 업무협약을 체결하고 초거대 AI·클라우드·온디바이스 AI 반도체를 연계하는 국방 소버린 AI 프레임워크 구축 협력을 확대해 왔다. 네이버와의 협력에서는 방산 특화 AI 모델과 피지컬 AI 기반 미래 전투체계 플랫폼을 공동 개발해 외산 기술 의존도를 줄이고 국내 안보 환경에 맞춘 독자 국방 AI 확보를 목표로 하고 있다.

KAI 관계자는 "전 세계적으로 무기체계 자율화 경쟁이 본격화되는 상황에서 독자 국방 AI 기술 확보는 국가 경쟁력과 안보를 위한 핵심 과제"라며 "국내 개발 AI 반도체를 실제 방산 플랫폼에 적용하는 첫 사례인 만큼 AI 주권과 방산 주권 확보의 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

m25322532@newspim.com