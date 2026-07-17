[2026WC] 펠레의 1958년 월드컵 결승전 유니폼, 73억원에 낙찰

AI 핵심 요약beta
- 펠레의 1958년 결승 유니폼이 17일 490만달러에 팔렸다.
- 17세 펠레는 스웨덴전 2골로 브라질 첫 우승을 이끌었다.
- 이번 낙찰액은 펠레 수집품 최고가이자 역대 2위다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1986년 월드컵 마라도나 주장 완장도 51만 달러에 팔려
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 황제' 고(故) 펠레가 생전 처음으로 월드컵 정상에 오를 때 입었던 유니폼이 천문학적인 금액에 팔렸다.
로이터 통신은 17일(한국시간) 펠레가 1958년 국제축구연맹(FIFA) 스웨덴 월드컵 결승전에서 착용했던 실착 유니폼이 소더비 경매에서 490만 달러(약 73억 원)에 낙찰됐다고 보도했다. 이는 펠레 관련 수집품 가운데 역대 최고가 기록이다. 당시 17세의 나이로 결승 무대에 나선 펠레는 스웨덴을 상대로 2골을 터뜨리며 브라질의 5-2 대승과 역사상 첫 월드컵 우승을 이끌었다. 펠레는 이 대회 활약으로 역대 월드컵 결승전 최연소 출전 및 득점자라는 불멸의 기록을 남겼다.
해당 유니폼은 결승전 직후 펠레가 동료 디다에게 선물한 뒤 디다의 가족과 브라질 스포츠 박물관을 거쳐 경매 시장에 나왔다. 지난 2004년 크리스티 경매에서 10만 5600달러에 낙찰됐던 이 유니폼은 이번 소더비 경매에서 5명 이상의 입찰자가 붙어 치열한 경쟁을 펼친 끝에 몸값을 수십 배로 불렸다.
이번 낙찰가는 역대 축구 유니폼 경매 역사상 두 번째로 높은 금액이다. 역대 1위 기록은 디에고 마라도나가 1986년 멕시코 월드컵 8강 잉글랜드전에서 이른바 '신의 손' 골을 넣을 때 입었던 유니폼으로, 지난 2022년 928만 달러(약 138억 원)에 낙찰된 바 있다.
이번 경매에서는 마라도나가 1986년 월드컵 당시 찼던 주장 완장도 함께 출품되어 51만 2000달러(약 7억 6000만 원)에 낙찰되며 축구 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.
psoq1337@newspim.com