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[하반기 달라지는 것] 한부모 양육비 선지급 문턱 낮춘다…공공생리대 시범사업도 시작

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  • 하반기 양육비 선지급 소득기준을 폐지했다
  • 학교 밖 청소년에 수능 모의평가 응시료를 지원했다
  • 공공생리대 비치와 미성년 피해자 보호를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디지털성범죄 통합 대응 강화…미성년 피해자 보호시설 입소기간 확대
'위안부' 명예훼손 허위사실 유포 처벌…친밀관계 폭력 대응도 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 올해 하반기부터 양육비 선지급 지원의 소득기준이 폐지되고 학교 밖 청소년에게 수능 모의평가 응시료가 지원된다. 공공시설에 무료 생리대를 비치하는 공공생리대 지원 시범사업도 시작된다.

30일 정부에 따르면 성평등가족부는 양육비 선지급 지원 소득기준을 폐지한다.

올해 하반기 달라지는 성평등·가족 정책. [AI 일러스트=챗GPT]

양육비 선지급 지원은 그동안 양육비 채권자가 속한 가구의 소득인정액이 중위소득 150% 이하인 경우에 지급됐으나 앞으로는 이 소득기준이 폐지된다. 양육비 채무자가 일정 기간이나 횟수 이상 양육비를 이행하지 않은 경우뿐 아니라 일정 기간 이행한 평균 양육비가 선지급금보다 적은 경우에도 지원받을 수 있다. 소득기준 폐지는 10월 29일부터 시행된다.

학교 밖 청소년 지원도 강화된다. 기존 맞춤형 상담과 교육, 진로, 직업체험 지원에 수능 모의평가 응시료 지원이 추가된다. 시행 시기는 6월이다.

가족관계 교육 접근성도 높아진다. 그동안 지역 가족센터별 개별 홈페이지에서 안내되거나 비정기적으로 운영되던 예비부부·부모, 자녀를 둔 부모 대상 교육은 가족센터 통합 홈페이지에서 종합 안내된다. 매월 셋째 주 가족센터별 교육주간을 운영하고 주말·야간 교육과 기업·학교 등 찾아가는 가족관계 교육도 확대한다. 시행 시기는 7월이다.

성별 인식 격차 완화를 위한 청년 소통 공간도 마련된다. 성평등부는 하반기 성별 균형을 위한 공개형 공론장을 본격 운영하고 홍보콘텐츠 공모전을 연다.

여성 건강권 보장을 위한 공공생리대 지원 시범사업도 7월 시작된다. 기존에는 9~24세 취약계층 여성청소년을 대상으로 월 1만4000원 상당의 바우처 방식 지원이 이뤄졌다. 앞으로는 기존 여성청소년 생리용품 지원과 별개로 생리대가 필요한 모든 여성을 대상으로 공공시설에 무료 생리대 지급기를 비치한다.

청소년 정책 참여 구조도 바뀐다. 지방청소년육성위원회는 지방청소년정책위원회로 전환된다. 청소년을 정책 수혜 대상으로 보는 데서 나아가 정책에 직접 참여하는 주체로 인정하고 청소년위원 위촉 근거도 명문화한다. 관련 청소년기본법 개정은 10월 29일 시행된다.

폭력 피해자 보호 정책도 강화된다. 디지털 성범죄 피해 통합지원단은 불법촬영물 등 디지털성범죄물의 유포 현황을 수집·분석하고 긴급차단과 수사 연계, 사업자 제재 등을 추진한다. 기존 URL 중심 삭제지원에서 삭제 불응·반복 게재 사이트 분석과 폐쇄조치 필요 사이트 수사의뢰, 국내 통신사업자를 통한 신속 접속차단 등 종합 대응으로 전환하는 것이 핵심이다.

미성년 성폭력 피해자의 보호시설 입소기간도 늘어난다. 그동안 보호시설 유형에 따라 일반시설은 최대 4년 6개월, 특별지원시설은 최대 21세까지, 자립지원시설은 최대 4년까지 입소할 수 있었다. 7월 1일부터는 보호시설 입소 당시 미성년자였던 피해자가 시설 유형과 관계없이 25세가 될 때까지 머물 수 있다.

가정폭력·교제폭력·스토킹 등 친밀관계 폭력 피해자 보호를 위한 경찰과 상담소 공동대응체계도 구축된다. 기존에는 경찰이 피해자 전체를 대상으로 주기적 모니터링을 했다. 앞으로는 고위험 피해자는 경찰이 월 1회 모니터링하고 저위험 피해자 중 상담소 연계에 동의한 경우 상담소가 2개월마다 1회 모니터링을 실시한다. 상담소는 결과를 경찰에 회신하고 경찰은 수사와 보호조치 등에 활용한다.

일본군 위안부 피해자에 대한 명예훼손 금지와 허위사실 유포 처벌 근거도 마련됐다. 일본군 위안부 피해 사실을 부인하거나 왜곡하고 허위사실을 유포해 피해자의 명예를 훼손하는 행위가 금지된다. 이를 위반해 허위사실을 유포하면 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다. 예술·학문·연구, 학설 발표, 시사보도, 역사적 사실에 대한 객관적 보도 목적의 경우는 처벌 대상에서 제외된다.

정부는 이번 책자에서 하반기부터 새로 시행되거나 달라지는 제도와 법규사항 245건을 분야별·기관별·시기별로 정리했다. 올해 책자는 수혜자별 가이드맵과 정책별 체감 사례를 담고 인공지능(AI) 검색이 쉽도록 마크다운 형식 파일도 함께 제공한다.

jane94@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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