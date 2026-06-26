추미애 경기지사 당선인 "필수공공의료체계 구축" 현장 방문 나선다

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27일 경기도의료원 이천병원 방문...경기도형 필수의료 안심체계 논의

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인은 민선9기 도정 준비를 위한 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'를 통해 경기도형 필수공공의료체계를 구축하기 위한 현장 방문에 나선다고 26일 밝혔다.

당선인에 따르면 이번 현장 방문은 오는 27일 오전 10시 30분에 경기도의료원 이천병원에서 실시되며 '누구나 가까이, 빠르게, 제대로! 이천에서 시작하는 경기 필수의료 안심체계'를 주제로 이천 지역의 필수의료 현황 점검과 구축 방향 논의가 이뤄질 계획이다.

추미애 경기도지사 당선인. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

행사에는 추미애 당선인을 포함해 경기준비위원회 사회복지분과장인 이수진 국회의원과 필수공공의료특별위원장인 김윤 국회의원 등이 함께한다.

또한 성수석 이천시장 당선인, 이필수 경기도의료원장 및 이문형 경기도의료원 이천병원장, 이희영 분당서울대학교병원 교수, 경기도 보건건강국 관계자들이 참여해 이천 지역 필수의료 현황 및 이천병원-분당서울대병원 협력모델 성과를 보고할 예정이다.

이천시는 상급종합병원과 300병상 이상 종합병원이 없는 경기도의 대표적인 의료취약지역으로 필수의료 인프라 부족과 의료 이용의 지역 외 유출이 계속되고 있다.

경기도의료원 이천병원은 지역 책임의료기관으로서 필수의료 제공의 중추적 역할을 하고 있으며 권역 책임의료기관인 분당서울대병원과 협력해 심뇌혈관 질환 및 응급 의료의 공백을 해소하고 있다.

준비위원회는 이번 방문을 통해 이천병원의 공공보건의료사업 현황 및 분당서울대병원과 협력 모형 성과에 대한 보고를 받고 의료취약지역의 필수의료 공백 해소 방안을 논의할 예정이다. 또한 주요 시설을 둘러보며 지역 공공병원 운영 상황과 의견을 청취할 계획이다.

추미애 당선인은 "이번 현장 방문을 시작으로 의료취약지역의 필수의료 공백을 해소하고 공공병원과 권역 책임의료기관 간 협력 모델을 경기도 전역으로 확산할 예정"이라며 "도민 누구나 가까이에서 빠르게 정확하게 치료받을 수 있는 경기도형 필수의료 안심체계 구축에 나설 계획이다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com