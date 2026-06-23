진주시, 기계무역 사절단 인도네시아·말레이시아 파견…해외 진출 기반 마련

10개 중소기업, 현지 바이어와 상담

경제·문화 교류 확대 추진 계획 논의

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 수출 중소기업의 해외 판로를 넓히기 위해 인도네시아와 말레이시아에 기계무역 사절단을 파견해 동남아 기계시장 공략에 나섰다.

시는 지난 22일부터 오는 26일까지 인도네시아 자카르타와 말레이시아 쿠알라룸푸르에 '진주시 기계무역 사절단'을 파견해 수출 중소기업의 해외시장 다변화와 수출 경쟁력 강화를 추진하고 있다고 23일 밝혔다.

경남 진주시가 수출 중소기업의 해외시장 다변화와 수출 경쟁력 강화를 위해 22일부터 26일까지 인도네시아와 말레이시아에 '진주시 기계무역 사절단'을 파견해 동남아 시장 개척에 나서고 있다.[사진=진주시] 2026.06.23

사절단은 조규일 진주시장을 단장으로 진주시와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 경남지원본부가 공동으로 꾸렸으며 기계·기계부품 분야 수출 유망 중소기업 10개사가 참여한다.

참가기업들은 자카르타와 쿠알라룸푸르에서 현지 바이어와 1대1 수출 상담을 진행해 신규 거래선 발굴과 시장 진출 가능성을 타진한다. 시는 이번 사절단 파견을 통해 동남아 시장의 수출 판로를 넓이는 동시에 현지 정부·경제계·대학 관계자들과의 교류를 확대해 지역 기업의 해외 진출 기반을 단계적으로 넓힌다는 방침이다.

자카르타 방문 기간에는 주 인도네시아 대한민국대사관을 찾아 현지 통상 여건과 진주시 기업의 시장 진출 여건을 논의한다. 인도네시아 농업부 장관 특보 등 주요 인사들과 만나 기계무역 사절단 추진 배경과 협력 필요성을 설명하고 진주시 기업의 기술력과 수출 가능성을 소개하며 향후 경제협력 확대 방향도 함께 논의할 예정이다.

말레이시아 쿠알라룸푸르에서는 기계·기계부품 수출상담회를 이어가는 한편 현지 여행사 관계자를 대상으로 설명회를 열어 진주남강유등축제, 진주논개제 등 진주시 대표 축제와 문화·관광 자원을 알린다.

진주시는 진주 K-기업가정신의 국제적 확산을 목표로 인도네시아 파라향안 가톨릭대학교, 말레이시아 켈란탄대학교 등과의 교류도 추진한다. 이번 교류에서는 K-기업가정신의 가치와 진주시 관련 정책을 소개하고, 향후 K-기업가정신 국제 포럼 연계와 교육·연구·국제교류 분야 협력 가능성을 논의할 계획이다.

인도네시아와 말레이시아는 아세안 지역 주요 성장 시장으로 제조업 기반 확충과 인프라 투자 확대에 따라 기계·산업설비 수요가 커지고 있는 국가다. 인도네시아는 동남아 최대 내수시장을 바탕으로 생산 거점으로서 비중이 높아지고 있으며, 말레이시아는 비교적 안정된 산업 기반과 물류 인프라를 갖춘 교역 거점으로 평가된다.

조규일 시장은 "인도네시아와 말레이시아는 성장 잠재력이 크고 우리 기계산업 분야 중소기업이 새로운 수출 기회를 찾을 수 있는 중요한 시장"이라며 "이번 방문을 계기로 경제·교육·관광 전반에 걸친 교류를 확대해 동남아와의 협력 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 글로벌 통상 환경 변화에 대응해 해외지사화 지원, 수출 보험료·물류비 지원 등 수출 지원사업을 이어가 관내 기업의 해외시장 개척을 계속 뒷받침할 계획이다.

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