인천 서구 공장밀집지역 내 공장 큰 불…공장 25개동 피해

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인천 서구 기계제조 공장 화재 [사진=인천소방본부]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =16일 인천 서구 공장 밀집 지역에 있는 기계제조 공장에서 불이 나 인근 공장 건물 25개 동이 피해를 입었다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 50분쯤 인천시 서구 원창동 기계제조 공장에서 불이 났다.

이 불로 인명피해는 없었으나 불이 주변 17개 공장의 건물 25개 동으로 옮겨 붙었다.

소방 당국은 한때 대응 2단계를 발령하고 10시간 넘게 진화작업을 했다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 불길이 잡히지 않자 오전 3시 15분께 관할 소방서 인력 전체를 동원하는 소방 대응 1단계를 발령한데 이어 화재 발생 2시간여만인 오전 4시쯤 인접한 5~6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 경보령인 소방대응 2단계를 발령했다.

소방 당국은 오전 10시 10분쯤 대응 1단계까지 모두 해제하고 진화 작업을 했다.

불이 난 곳은 공장 밀집 지역이고 공장 내 인화 물질이 많아 빠르게 불이 번진 것으로 파악됐다.

불이 나자 인천 서구청은 안전 안내 문자를 통해 불이 난 지역 진입을 자제하고 차량은 우회해 달라고 당부했다.

또 화재 분진이 바람을 타고 강화군까지 확산되면서 강화군도 주민들에게 창문을 닫고 외출을 자제하라는 안전 문자를 보냈다.

소방 당국은 불을 완전히 진화한 뒤 구체적인 화재 경위와 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

hjk01@newspim.com