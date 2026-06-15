[프로야구] 양의지, 올스타 팬투표 2차 집계서도 압도적 1위

AI 핵심 요약beta
- 양의지가 15일 KBO 올스타전 팬 투표 2차 중간 집계에서 전체 1위를 지켰다
- 드림 올스타에선 두산, 나눔 올스타에선 LG 선수들이 포지션별 선두를 장악했다
- 올스타 팬 투표는 23일 마감되며 베스트12는 24일 발표된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두산 베어스 안방마님 양의지가 올스타 팬 투표 2차 중간 집계에서도 전체 득표 1위를 달렸다.
한국야구위원회(KBO)는 15일 2026 신한 SOL KBO 올스타전 '베스트12' 팬 투표 2차 중간 집계 결과를 발표했다. 드림 올스타 포수 부문의 양의지는 14일 오후 2시 기준 합산 173만 4348표를 획득하며 전체 1위를 굳게 지켰다. 전체 투표수(328만 156표)의 약 53%에 달하는 압도적인 수치다. 2018년 이후 8년 만에 통산 두 번째 최다 득표 영예에 한 발 더 다가섰다.
최다 득표 2위는 드림 올스타 지명타자 부문의 손아섭(두산)이다. 손아섭은 159만 4281표를 얻었으나 양의지와의 격차는 1차 집계 당시 약 7만 표에서 14만여 표로 벌어졌다.
이번 올스타 투표는 두산과 LG 트윈스의 '안방 강세'로 요약된다. 드림 올스타에서는 두산 선수들이 투표판을 휩쓸고 있다. 양의지와 손아섭을 포함해 곽빈(선발), 김정우(중간), 이영하(마무리), 박준순(2루수), 박찬호(유격수), 정수빈, 김민석(이상 외야수) 등 무려 9명이 포지션별 선두에 올랐다. 삼성 라이온즈는 르윈 디아즈(1루수)와 구자욱(외야수), SSG 랜더스는 최정(3루수)이 자존심을 지켰다.
나눔 올스타(LG, 한화, NC, KIA, 키움)에서는 엘지(LG)의 강세가 뚜렷하다. 송승기(선발), 오스틴 딘(1루수), 신민재(2루수), 오지환(유격수), 박해민(외야수) 등 5명이 1위를 달리고 있다. KIA 타이거즈는 정해영(중간), 성영탁(마무리), 김도영(3루수), 박재현(외야수)이 선두권을 형성했고, 한화 이글스는 허인서(포수), 문현빈(외야수), 강백호(지명타자)가 베스트12 진입을 노린다.
가장 치열한 격전지는 나눔 올스타 외야수 마지막 한 자리다. 3위 문현빈(109만 5446표)과 4위 김호령(KIA·106만 326표)의 격차는 단 3만 5120표에 불과하다. 투표 마감 직전까지 피 말리는 접전이 예상된다.
올스타 팬 투표는 오는 23일 오후 2시까지 진행된다. 최종 베스트12 명단은 팬 투표 70%와 선수단 투표 30%를 합산해 24일 최종 발표된다. 2026 KBO 올스타전은 향후 재건축으로 역사 속으로 사라질 서울 잠실야구장에서 열린다. 7월 10일 퓨처스 올스타전과 홈런 레이스를 시작으로 11일 대망의 올스타전 본 경기가 펼쳐진다.
두산 양의지. [사진=두산 베어스]
psoq1337@newspim.com