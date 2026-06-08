장세일 영광군수 재선 성공 복귀 첫회의..."행정통합·에너지 집중"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청정수소·RE100 산단 등 27개 핵심 현안 집중 점검

[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군이 민선9기 출범을 앞두고 군정 핵심 현안 27건을 점검하며 미래 성장 기반 구축에 나섰다.

영광군은 군청 대회의실에서 장세일 군수 주재로 '2026년 상반기 군정 주요현안 보고회'를 열고 주요 사업 추진 상황과 향후 계획을 점검했다고 8일 밝혔다.

장세일 영광군수 주재 2026년 상반기 군정 주요현안 보고회. [사진=영광군] 2026.06.08 ej7648@newspim.com

이번 회의는 6·3 지방선거 이후 재선에 성공한 장 군수 복귀 뒤 처음 열린 종합 점검으로 부서장들이 참석해 행정통합 대응과 에너지 정책 등 주요 현안을 공유하고 대응 방향을 논의했다.

보고회에서는 전남·광주 통합특별시 출범에 대비한 행정통합 전략과 함께 에너지 기본소득, 청정수소 특화단지 조성 공모 대응, RE100 산업단지 조성, 국가대표 선수촌 조성 등 대형 프로젝트가 집중적으로 다뤄졌다.

행정통합 분야에서는 통합 이후 영광군 기능 강화를 위한 특례 발굴과 전략사업 확보, 재정 인센티브 대응 방안이 논의됐다. 에너지 분야에서는 해상풍력 등 재생에너지를 활용한 군민 이익공유 체계와 기본소득 실현 방안이 점검됐다.

이와 함께 원전 1·2호기 수명연장 대응, 생활폐기물 소각시설 증설, 식수전용 저수지 신설, 전남형 만원주택 건립 등 생활 밀착형 사업도 함께 검토됐다. 중동 정세 불안에 따른 농자재 수급 대책과 축산 거점 소독시설 설치 등 농축산 대응 방안도 논의됐다.

장세일 군수는 "보고된 사업들은 영광군 미래를 좌우할 핵심 과제"라며 "행정통합 대응과 에너지 기반 사업을 차질 없이 추진해 새로운 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.

군은 이번 점검을 계기로 민선9기 군정 운영 방향을 구체화하고 핵심 사업 추진력을 높일 방침이다.

ej7648@newspim.com