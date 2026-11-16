김석준 부산교육감 "특수교육 학생 대상 '특별지원 창구' 상시 운영"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 16일 특수교육 학생 대상 특별지원 창구를 운영했다
- 부산특수교육지원센터는 요청 후 2일 내 상담하고 5일 내 현장을 방문한다
- 전문 지원팀은 위기 상황에 맞춰 행동중재와 통합교육 지원 방안을 제시한다
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통합교육 환경 안정화 기대·효과 분석
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 특수교육 학생을 위한 위기상황 대응에 나선다.
시교육청은 '행동중재 컨설팅 특별지원' 창구를 운영한다고 16일 밝혔다. 지원 대상은 부산지역 특수교육 대상 학생과 이들을 지도하는 학교다.
부산특수교육지원센터는 행동중재 전문 자격을 갖춘 전담 순회교사를 학교 현장에 투입한다. 학교가 지원을 요청하면 2일 이내 전화상담으로 상황을 파악하고 학생 특성에 맞춰 지원팀을 구성한다. 현장 방문은 신청 후 5일 이내 이뤄진다.
지원팀은 학생과 교직원을 면담하고 수업 상황과 행동 양상을 점검한다. 사안에 따라 간단한 조언부터 심층 행동중재까지 맞춤형 지원 방안을 제시한다.
이번 특별지원은 기존 정기지원과 달리 위기·긴급 상황에 신속하게 대응하는 데 초점을 맞췄다. 정기지원이 행동 원인을 심층적으로 분석해 중재 계획을 마련하는 방식이라면 특별지원은 긴급 개입을 통해 수업 공백을 줄이는 방식이다.
부산지역 특수교육 대상 학생의 72%는 일반학교에 배치돼 있다. 부산특수교육지원센터는 통합교육을 지원하기 위해 지난해부터 전담 순회교사 중심의 행동중재 지원팀과 전문교육을 이수한 현장 교사 중심의 행동중재 지원단을 운영하고 있다.
시교육청은 특별지원 창구가 학교의 위기 대응 역량을 높이고 특수교육 대상 학생과 비장애 학생이 함께 배우는 통합교육 환경을 안정시키는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.
김석준 교육감은 "행동중재 특별지원 상시 지원체계 개설을 통해 학생들의 안정적인 교육 환경을 조성하겠"고 말했다.
ndh4000@newspim.com