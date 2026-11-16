진안군·농협, 외국인 계절근로자 지원 협력체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 16일 NH농협은행 진안군지부와 외국인 계절근로자 지원 협약을 체결했다
- 양 기관은 급여 송금 통장 개설과 금융서비스·교육 지원에 나선다
- 농촌 인력난 해소와 근로자의 안정적 정착을 위한 협력사업도 추진한다
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금융교육 및 정착 지원 확대…농촌 인력난 해소와 지역 상생 기반 마련
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 농촌 인력난 해소와 외국인 계절근로자의 안정적인 영농 활동을 지원하기 위해 금융기관과 협력 체계를 구축했다고 16일 밝혔다.
진안군은 이날 군청 군수실에서 NH농협은행 진안군지부와 외국인 계절근로자 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 전춘성 진안군수와 한정호 NH농협은행 진안군지부장 등이 참석했다.
이번 협약은 심화하는 농촌 인력난에 대응해 외국인 계절근로자 지원 체계를 강화하고 농업·농촌의 공익적 가치 확산과 지역경제 활성화를 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 외국인 계절근로자의 안정적인 정착과 영농 편의를 돕기 위해 금융서비스 제공, 급여 송금용 통장 개설 지원, 금융교육 등을 추진한다.
이와 함께 농업·농촌의 공익적 가치를 확산하고 지속 가능한 지역 상생 발전을 이끌 수 있는 다양한 협력사업도 발굴해 추진하기로 했다.
전춘성 진안군수는 "이번 협약은 갈수록 심화하는 농촌 인력난 속에서 외국인 계절근로자들이 안정적으로 근무하며 영농에 집중할 수 있는 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 NH농협은행 진안군지부와 긴밀히 협력해 농업인과 근로자 모두에게 실질적인 도움이 되는 상생 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com