부산시, 세계디자인수도 타이틀 공식 인수…시민 참여 확대 정책 제안

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 14일 프랑크푸르트에서 2028 세계디자인수도 타이틀을 공식 인수했다
- 전재수 시장은 WDO 회장·프랑크푸르트 시장과 디자인 정책 협력을 논의했다
- 부산시는 도시 문제 해결을 위한 국제 협력 디자인 이니셔티브를 제안했다
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디자인 혁신 국제 플랫폼 구축
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 프랑크푸르트에서 2028 세계디자인수도 타이틀을 공식 인수하며 도시 문제 해결을 위한 국제 협력의 첫발을 내디뎠다.
시는 현지시간 14일 독일 프랑크푸르트에서 프라디움나 비야스(Pradyumna Vyas) 세계디자인기구(WDO) 회장과 마이크 요제프(Mike Josef) 프랑크푸르트 시장을 만나 디자인 정책 교류와 협력 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
전재수 시장은 프라디움나 비야스 세계디자인기구(WDO) 회장과 역대 세계디자인수도 개최 도시 간 우수 정책과 사례를 공유하고 공동 프로젝트를 발굴하는 방안을 협의했다.
마이크 요제프 시장과는 시민참여 디자인 사업 교류 등 2028 세계디자인수도 부산과 연계한 정책 협력을 논의했다.
앞서 프랑크푸르트와는 '민주주의를 위한 디자인, 더 나은 삶을 위한 환경'을 주제로 시민 참여를 확대하고 도시 문제 해결을 위한 디자인 사업을 추진해 왔다.
이후 전 시장은 프랑크푸르트 파울교회에서 열린 '2026 세계디자인수도 공식 인수인계식'에 참석했다. 행사는 2026 세계디자인수도 프랑크푸르트 라인마인에서 '2028 세계디자인수도 부산'으로 개최 도시 타이틀을 넘기는 자리로 마련됐다.
시는 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인'을 주제로 시민이 도시 문제 해결에 참여하고 디자인으로 도시의 미래를 함께 만들어가는 비전을 제시했다.
이날 전 시장은 역대 개최 도시와 향후 개최 도시의 공동 협력을 위한 '국제 협력 디자인 이니셔티브 부산'도 제안했다. 기후변화와 고령화 등 도시가 공통으로 직면한 문제를 발굴하고 디자인을 활용한 해결 방안을 공동으로 모색하자는 내용이다.
이후 이뤄진 인수인계식에서는 '부산의 디자인을 입고, 전하고, 세계와 연결하다'를 주제로 부산 지역 디자인기업 제품을 소개했다.
시는 2028년 행사 이후에도 개최 도시 간 인적 교류와 정책·산업 분야 협력을 이어가고, 이니셔티브를 도시 혁신을 위한 국제 협력 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.
지역 디자인기업 제품을 부산의 디자인 가치와 이야기를 전달하는 매개체로 활용해 기업의 해외 진출과 국제 교류를 지원할 방침이다.
전재수 시장은 "부산이 세계디자인수도로서 새로운 여정을 시작하는 뜻깊은 자리"라며 "디자인의 가치를 시정 전반에 확산하고 세계 도시들과 함께 지속 가능한 디자인의 미래를 만들어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com