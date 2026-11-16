권익현 부안군수 "정부 농정 변화…농업·농촌 신규시책 발굴 집중"

AI 핵심 요약beta
- 권익현 부안군수는 16일 간부회의에서 농정 신규시책 발굴을 주문했다
- 정부 농정 방향에 맞춰 농업인 소득과 청년농 육성을 강화해야 한다고 강조했다
- 부안군의회 정례회 대응과 미래대응형 내년도 업무계획을 철저히 준비하라고 당부했다
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군의회 정례회·행정사무감사 대비…내년 주요업무보고 미래대응 전략 '준비'
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 권익현 부안군수는 16일 열린 간부회의에서 "정부의 농정 방향을 공유하고 지역 특성에 맞는 농업·농촌 정책을 적극 발굴할 것"을 주문했다.
권 군수는 "정부가 2027년도 농림축산식품부 예산안을 전년보다 10.4% 확대 편성하고 농어촌 기본소득과 농업인 소득안전망 확충, 스마트농업, K-푸드 산업 육성 등을 중점 추진할 계획"이라며 "부안군도 농업인의 안정적인 소득 보장과 농촌 정주여건 개선을 위한 정책을 발굴해야 한다"고 강조했다.
특히 고령화와 인구감소 등 지역 여건을 고려해 농업인 소득 증대와 청년농업인 육성, 농촌 돌봄 및 생활서비스 확대 등 군민이 체감할 수 있는 사업을 마련하도록 당부했다.
이번 주부터 진행되는 부안군의회 정례회와 행정사무감사에 대한 철저한 준비도 주문했다.
권 군수는 주요 현안사업의 추진 상황과 향후 계획을 면밀히 점검하고, 주요 정책과 사업의 취지와 필요성을 충분히 설명할 수 있도록 대응 역량을 갖춰 달라고 말했다.
또 의회에서 제기되는 의견과 지적사항을 군정 발전을 위한 제언으로 받아들이고 개선이 필요한 부분은 적극 검토해 향후 정책에 반영할 것을 강조했다.
정례회를 의회와 집행부 간 이해와 공감대를 넓히고 군민을 위한 정책 실행력을 높이는 계기로 삼아야 한다는 취지다.
내년도 주요업무보고는 기존 사업을 나열하는 데 그치지 않고 정부 정책 변화와 지역 여건을 반영한 미래대응 전략과 신규시책 중심으로 준비하도록 지시했다.
권 군수는 "민선9기 군정 비전과 부안형 기본사회 실현, 미래성장동력 확보 등 주요 정책과제를 구체화하고 부서별 중점 사업과 실행계획을 체계적으로 마련해야 한다"며 "조직개편에 따른 업무 연계와 사전 준비에도 힘써 새로운 군정 운영체계가 안정적으로 정착되도록 노력해 달라"고 당부했다.
gojongwin@newspim.com