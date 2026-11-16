김재준 경북도의원 "어획량 감소·고수온 피해 대응...해양수산 예산 확대 촉구"

AI 핵심 요약beta
- 김재준 경북도의원은 16일 동해안 어업인 지원 예산 확대를 촉구했다
- 김 의원은 어촌계 가입 요건 개선과 참다랑어 급냉시설 확충을 요구했다
- 농업 안전교육 강화와 독도재단 공무직 처우 개선도 주문했다
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농업 재정투자 확대·농어촌기본소득 효과 분석도 주문
[안동·울진·울릉=뉴스핌] 남효선 기자 = 김재준 경북도의원(국민의힘·울진)이 경북도의회 행정사무감사에서 어획량 감소와 고수온 피해로 어려움을 겪는 동해안 어업인을 위한 해양수산 예산 확대를 촉구했다. 또 어촌계 진입장벽 개선과 참다랑어 급냉시설 확충 등 울진지역 수산업 현안에 대한 대책 마련도 요구했다.
16일 경북도의회에 따르면 농수산위원회는 최근 수산자원연구원, 어업기술원, 농업기술원, 농축산유통국, 해양수산국 등을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시했다. 김 의원은 이 기간 농어업 현장의 어려움과 예산 지원, 주요 사업 추진 상황, 산하기관 운영 실태를 점검했다.
김 의원은 해양수산국 감사에서 울진을 비롯 동해안 어업인의 경영난을 지적하며 현장 수요에 맞춘 재정 지원 확대를 주문했다. 어획량 감소와 고수온 피해에 대응하고 어촌의 지속 가능성을 높이기 위해 해양수산 분야 예산을 늘려야 한다는 취지다.
신규 어업인의 정착을 가로막는 어촌계 가입 문제도 지적했다. 높은 가입비와 까다로운 가입 요건을 개선할 수 있도록 어촌계 정관 개정을 유도하고 인센티브와 페널티를 활용하는 등 실효성 있는 제도적 대책을 마련해야 한다고 강조했다.
울진지역 해양수산 기반시설 확충도 주요 과제로 제시했다. 김 의원은 참다랑어의 부가가치를 높이기 위한 급냉시설 확충을 요구하고 해양치유센터 등 주요 사업을 차질 없이 추진해야 한다고 밝혔다.
수산 연구 성과를 산업화로 연결하기 위한 후속 조치도 주문했다. 돗돔 인공부화 연구 성과에 대한 학술적 검증과 산업화를 추진하고 연구 성과에 따른 인센티브를 확대할 필요가 있다고 지적했다.
수산자원연구원 감사에서는 민물고기 생태체험관 확장사업의 조속한 추진과 함께 연구 성과가 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 홍보와 후속 사업을 강화할 것을 요구했다.
◆ 독도재단, 공무직 근로자 처우개선.운영 신뢰도 제고 요구
농업 분야에서는 경북의 농업 규모와 위상에 걸맞은 재정투자 확대를 촉구했다. 농축산유통국 감사에서 농업 예산 확충 필요성을 제기하고, 농어촌기본소득 정책은 사업 효과를 면밀히 분석해 원칙 있게 추진해야 한다고 주문했다.
농업기술원에는 농기계 안전사고 예방을 위한 교육 강화를 제안했다. 농업인 교육과정에 안전교육 영상 시청 등을 포함해 현장에서 활용할 수 있는 사고 예방 교육을 확대해야 한다는 것이다.
농업자원관리원 감사에서는 벼 종자의 수요 예측과 매각 실태를 점검하고, 수요 예측의 정확도를 높일 것을 요구했다. 토종종자의 체계적인 보존을 위해 시드볼트를 적극 활용하는 방안도 제시했다. 농식품유통교육진흥원에는 농업 환경 변화에 맞춰 농민사관학교 교육의 전문성과 현장 활용도를 높일 것을 주문했다.
독도재단 감사에서는 경영평가와 청렴도 수준을 점검하고 공무직 근로자 처우 개선과 조직 혁신을 통한 운영 신뢰도 제고를 요구했다.
김재준 의원은 울진군을 지역구로 둔 경북도의회 농수산위원회 위원으로 원자력특별위원회 위원장을 맡고 있다.
nulcheon@newspim.com