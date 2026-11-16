임실군, 내년산 마늘·양파 가격안정제 시행…농가소득 보호

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 16일 2027년산 마늘·양파 가격안정제를 시행했다
- 평균가격이 기준가격보다 낮으면 차액을 농가에 지원한다
- 1000㎡ 이상 재배 농가는 30일까지 재배면적을 신고해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 농산물 가격 하락에 따른 농가 소득 감소를 막고 안정적인 영농활동을 지원하기 위해 2027년산 마늘·양파 농산물 가격안정제를 시행한다고 16일 밝혔다.
농산물 가격안정제는 평균가격이 기준가격보다 낮아질 경우 차액을 지원하는 제도다. 가격 하락으로 인한 농가 경영 부담을 줄이고 농업인의 안정적인 소득을 보장하기 위해 추진된다.
지원 대상은 2027년산 마늘·양파를 1000㎡ 이상 재배하는 농가로, 농업경영체 등록을 마쳐야 한다. 지원을 희망하는 농가는 오는 11월 30일까지 재배면적 신고를 완료해야 한다.
신고할 때는 재배 품목과 작형·작기를 반드시 선택해야 한다. 의무자조금을 납부하지 않은 농가는 지원금의 20%를 차감해 지급한다.
임실군 관계자는 "가격 하락에 따른 농가 피해를 최소화할 수 있도록 지원 대상 농가는 재배면적 신고기한을 반드시 지켜달라"며 "지원 대상에서 누락되는 농가가 없도록 적극적인 참여를 당부한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com