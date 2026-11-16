전남광주통합특별시 소방대원 15% 마음건강 '적신호'

AI 핵심 요약beta
- 이정운 의원은 16일 소방대원 심리건강 지원 확대를 촉구했다
- 소방대원 10명 중 1.5명이 마음건강 고위험군으로 나타났다
- 상담실 확충과 치료비 지원 불이익 해소, 장비 개선이 요구됐다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 소방대원 10명 중 1.5명이 마음건강 고위험군에 해당하는 것으로 나타나 심리건강 지원체계 강화가 시급하다는 지적이 제기됐다.
전남광주통합특별시의회 이정운 의원(더불어민주당·무안2)은 소방본부와 전남인재개발원·광주인재교육원 행정사무감사에서 소방대원 심리건강 지원 확대와 통합 교육원 운영 개선을 촉구했다고 16일 밝혔다.
이 의원은 외상후 스트레스 장애와 우울증 등 고위험군 대책으로 찾아가는 상담실과 심신안정실 확충을 요구했다. 특히 치료비 지원 신청이 인사·승진에 불이익으로 이어질 수 있다는 우려를 해소해야 한다고 강조했다.
또 소방 인력 부족과 배치 불확실성을 지적하며 7분 이내 현장 도착률 개선과 강제처분 시 법률 지원체계 마련을 주문했다. 노후 장비 교체와 전기차·에너지저장장치(ESS) 화재 대응 장비 확충도 요구했다.
이오숙 소방본부장은 "상담 인프라를 확대하고 치료 신청에 따른 불이익 우려를 해소하겠다"며 장비와 복지 기준도 개선하겠다고 답했다.
이어 이 의원은 옛 전남인재개발원 부지의 장기 미활용 문제를 지적하며 생활 SOC와 문화·체육시설 활용 또는 재산 이관·매각을 촉구했다.
통합 교육원에는 전남의 농축산·신재생에너지와 광주의 AI·반도체 분야를 연계한 권역별 특성화 교육과 합동 교육 확대를 제안했다.
안재석 전남인재개발원 교육지원과장은 부지 활용과 매각 방안을 관계 부서와 협의하겠다고 밝혔다. 정영화 광주인재교육원장도 특성화 교육과 합동 교육 확대를 약속했다.
이 의원은 "소방공무원의 안전과 마음건강은 시민 안전과 직결된다"며 "교육행정도 양 지역 공무원의 융화와 시너지 창출에 초점을 맞춰야 한다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com