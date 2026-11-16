김제시, 주요 현안사업 점검…연말 집행·의회 대응

AI 핵심 요약beta
- 김제시는 16일 새만금 경제국 주요 현안사업 점검 연찬회를 개최했다.
- 참석자들은 사업별 추진 실적과 예산 집행 현황, 행정절차를 점검했다.
- 내년도 사업 일정과 예산계획, 국·도비 확보 방안도 사전 점검하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
행정사무감사·예산 심의 대응·내년 사업 일정·국도비 확보 준비 논의
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 16일 시청 상황실에서 경제진흥과, 투자유치과, 새만금전략과, 체육진흥과, 해양항만과 부서장과 팀장들이 참석한 가운데 '새만금 경제국 주요 현안사업 추진상황 점검 연찬회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 연찬회는 주요 현안사업의 진행 상황을 종합적으로 살피고 사업별 추진 여건과 애로사항을 공유해 체계적인 사업 관리와 효율적인 업무 추진을 도모하기 위해 마련됐다.
참석자들은 사업별 추진 실적과 예산 집행 현황을 확인하고 집행이 부진한 사업의 원인과 대책을 논의했다. 연내 완료 가능한 사업의 마무리 방안과 보조금 정산, 계약·지출 증빙 등 행정절차 이행 여부도 점검했다.
아울러 행정사무감사와 업무보고, 예산 심의에 대비해 정확한 자료와 객관적인 근거를 바탕으로 대응하고, 지적사항에 대한 원인 분석과 개선방안을 마련하는 데 힘을 모으기로 했다.
내년도 사업은 추진 일정과 예산 집행계획을 사전에 수립하고, 설계·인허가 등 선행 절차와 국·도비 확보를 위한 관계기관 협의사항도 미리 점검하기로 했다.
강기수 새만금경제국장은 "연말은 사업 결산과 예산 집행, 의회 대응 등 행정의 책임이 요구되는 중요한 시기"라며 "각자 맡은 업무에 주인의식을 갖고 올해 사업을 책임 있게 마무리하고 내년도 사업도 차질 없이 추진할 수 있도록 철저히 준비해 달라"고 당부했다.
gojongwin@newspim.com