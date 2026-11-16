몽촌토성과 석촌동 고분군 발굴 8.9억원 투입

김광철 의원, 효율적 관리와 시민 공개 강조

유물 가치 이해 위한 정책 추진 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시가 올해 몽촌토성과 석촌동 고분군 발굴에 약 8억 9천만 원을 투입하는 가운데 사업 장기화에 대한 시민 우려가 제기됐다.

서울시의회 문화체육관광위원회 김광철 의원(국민의힘, 송파2)은 13일 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 문화본부와 한성백제박물관을 대상으로 몽촌토성과 석촌동 고분군 발굴사업의 효율적인 관리와 역사문화유산 활용 확대를 촉구했다.

김광철 시의원(국민의힘, 송파2). 시의회 제공.

김 의원은 두 유적이 백제 한성도읍기의 역사를 이해하는 중요한 유적이라며, 지속적인 발굴 조사와 연구로 주요 유물이 확인된 점을 긍정적으로 평가했다. 문화본부 제출자료에 따르면 올해 몽촌토성 제4차 발굴 조사에 5억 2549만 7천 원, 석촌동 고분군 제2차 발굴 조사에 3억 6330만 원 등 약 8억 9천만 원이 투입된다.

김 의원은 발굴 조사가 장기간 이어지는 사업인 만큼 연차별 사업비와 인력 운영계획, 현장 보존·안전관리를 체계적으로 관리해야 한다고 강조했다. 장기간 지속되는 발굴사업에 대한 시민들의 우려를 전하고, 직접 방문한 발굴 현장의 작업 상황을 언급하며 사업 진척도와 인력 관리 실태를 집중 점검했다. 공공 발굴사업과 민간 건축 현장의 발굴 사례를 비교하며 조사 기간에 차이가 나는 원인도 물었다.

한성백제박물관장은 별도의 감리제도는 없으나 책임조사원 제도로 발굴 현장을 관리하고 있으며, 대규모 유적 발견과 작업자의 안전 확보 등을 고려해 사업을 추진하고 있다고 설명했다. 발굴사업이 신속하게 마무리될 수 있도록 노력하겠다는 입장도 밝혔다.

김 의원은 학술적 성과가 시민에게 전달되도록 유물 전시와 역사교육 프로그램, 현장 안내체계, 디지털 콘텐츠를 확대할 것을 주문했다. 그는 "몽촌토성과 석촌동 고분군은 서울을 대표하는 백제 역사문화자산"이라며 "중요한 유물을 발굴하고 연구 성과를 축적한 만큼 이제는 시민들이 그 가치를 더욱 쉽게 이해하고 누릴 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

김 의원은 발굴 조사와 현장 보존, 유물 관리, 시민 공개를 연계하는 중장기 계획을 마련하고 체계적인 발굴·활용 정책을 추진할 것을 당부했다.

windy@newspim.com