남북녹지축 사업, 강북의 중요한 녹지 허파 역할

예산 부족으로 세운4구역 사업 진행 지연 우려

내년 예산 확보 시 사업 즉시 착수 가능성 제기

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 종묘~퇴계로 남북녹지축 조성사업이 재원 마련에 발목이 잡혀 더디다는 지적이 나왔다.

서울시의회 도시계획균형위원회 이성배 부의장(국민의힘, 송파4)은 3일 열린 제340회 정례회 도시공간본부 행정사무감사에서 종묘~퇴계로 남북녹지축 조성사업이 세운4구역 논란과 별개로 차질 없이 추진돼야 한다며 내년도 예산 확보를 주문했다.

남북녹지축은 세운상가군 7개 동을 단계적으로 정비해 4만 6419.4㎡ 규모의 녹지축을 만드는 사업으로, 총사업비는 약 1조 5천억 원이다. 1단계 사업지인 삼풍상가는 수용재결 절차가 진행 중이다.

이성배 의원(국민의힘·송파4). 시의회 제공.

강남에서는 현대차그룹 GBC 개발과 연계해 대규모 녹지가 들어선다. 올해 1월 발표된 GBC 변경계획에는 영동대로와 이어지는 약 1만 4천㎡ 규모의 도심숲과 약 1만 5천㎡ 규모의 옥상정원이 담겼고, 영동대로 상부 지상광장까지 더하면 서울광장의 약 2배에 이르는 녹지가 강남 도심에 조성된다.

이 의원은 "강남의 녹지는 민간개발과 공공기여로 확보되고 있지만, 강북의 녹지축은 40년 가까이 계획만 거듭돼 왔다. 강남·강북 균형발전 차원에서라도 세운녹지축에 속도를 내야 한다"라고 말했다. 남북녹지축이 강북의 중요한 허파 역할을 할 사업이라며 세운4구역을 둘러싼 국가유산청과의 논란 때문에 늦어져서는 안 된다고 강조했다. 내년에는 남산까지 이어지는 녹지축을 만들어 시민 동선을 확보해 달라고도 요청했다.

이 의원은 과거 세운상가 지상 보행통로 사업에 대해 "카페만 들어와 기존 상인들이 버티지 못하는 전형적인 젠트리피케이션이 나타났다"라며 녹지축은 서둘러야 하는데 진도가 크게 나가지 않는다고 지적했다. 그러면서 결론은 재원 마련이라고 했다.

이에 도시공간본부장은 "예산이 확보되면 바로 소유권을 확보해 사업을 진행할 준비가 다 돼 있다"라며 단계별로 할 수 있는 사업부터 내년에 바로 시작하려고 예산을 요청했다고 답했다.

이 의원은 녹지생태도심 시범사업인 다동공원도 점검했다. 시청 뒤 먹자골목 길가로 흡연자가 몰리는 등 매우 어수선한 곳이라고 지적했다. 도시공간본부장은 재생기금을 먼저 투입해 공사 중이며 내년 상반기 완료 예정이라고 답했다. 끝으로 이 의원은 남북녹지축과 다동공원이 시민들이 도심 속 녹지를 누릴 수 있는 중요한 사업인 만큼 꼼꼼히 챙겨 달라고 당부했다.

windy@newspim.com