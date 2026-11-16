익산예술의전당서 '뭉크'에 음악·향기 더한 이색 음악회

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 16일 뭉크 작품을 음악·향기로 즐기는 행사를 연다고 밝혔다
- 익산예술의전당은 19일 미술관 음악회 감각주의를 개최한다
- 해설·피아노 연주·향기 체험으로 뭉크 작품 세계를 선보인다
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'절규' 등 대표작 해설·피아노 연주·향기 체험으로 오감 감상
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노르웨이 화가 에드바르 뭉크의 작품을 음악과 향기로 함께 경험하는 이색 문화행사를 마련한다고 16일 밝혔다.
익산예술의전당은 오는 19일 오후 7시 30분 미술관에서 '문화가 있는 날' 프로그램인 미술관 음악회 '감각주의'를 개최한다.
이번 음악회는 노르웨이 대표 화가 에드바르 뭉크(Edvard Munch·1863~1944)의 작품 세계를 조명하는 행사로, 대표작 '절규'를 비롯한 주요 작품을 해설과 피아노 연주, 향기 체험을 통해 다채롭게 감상할 수 있도록 구성했다.
전시해설사 정우철 도슨트가 뭉크의 삶과 작품에 담긴 이야기를 들려주고, 피아니스트 민시후는 작품에서 받은 감상을 피아노 선율로 표현한다.
조향사 노인호는 뭉크의 작품에서 영감을 얻어 만든 향을 소개하며 관객들이 직접 체험할 수 있는 시간도 마련한다.
이번 행사는 시민들의 문화 향유 기회를 넓히고 일상에서 다양한 예술을 접할 수 있도록 기획한 익산시 '문화가 있는 날' 프로그램의 하나로 진행된다.
관람료는 무료이며 초등학생 이상이면 관람할 수 있다. 티켓은 익산예술의전당 누리집에서 1인당 최대 2매까지 예매할 수 있으며, 자세한 내용도 누리집에서 확인하면 된다.
익산예술의전당 관계자는 "뭉크의 작품을 해설과 음악, 향기로 함께 경험할 수 있도록 이번 음악회를 준비했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com