익산 홀로그램 팝업전 '성황'…1만5000여 명 방문

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 16일 예술·홀로그램 특별전에 1만5000명이 찾았다고 밝혔다
- 전시는 고흐 명화 홀로그램과 미디어아트, 체험형 포토존을 선보였다
- 팝업전은 끝났지만 홀로스테이션은 상설 전시 공간으로 운영된다
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시민 디지털 드로잉 수상작도 홀로그램 전시…행사 종료후 상설관람 가능
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 예술과 첨단 홀로그램 기술을 접목해 선보인 특별 전시에 관람객 1만5000명이 찾으며 관심을 모았다고 16일 밝혔다.
이번 팝업전은 지난 10월 23일부터 전날까지 익산청년시청 지하 1층 홀로그램 쇼룸 '홀로스테이션'에서 진행됐다.
홀로스테이션 콘텐츠 개편에 맞춰 마련됐으며, 빈센트 반 고흐의 대표작을 홀로그램과 미디어아트로 재해석한 명화 갤러리와 실감형 포토존을 선보였다.
전시 기간에는 디지털 드로잉 대회와 홀로그램 명상대회 등 특별 프로그램이 운영됐다. 쇼룸 방문을 인증한 관람객에게 홀로그램 굿즈를 증정하는 사회관계망서비스(SNS) 이벤트도 진행됐다.
특히 디지털 드로잉 대회 참가자들은 '내가 바라본 고흐의 삶'을 주제로 자신만의 해석을 작품에 담았다. 수상작은 홀로그램 콘텐츠로 제작돼 쇼룸에 전시됐으며, 시민들이 직접 창작한 작품을 첨단 기술로 감상할 수 있도록 했다.
팝업전과 특별 프로그램은 종료됐지만 홀로스테이션은 상설 전시 공간으로 계속 운영된다. 방문객들은 앞으로도 반 고흐의 명화를 홀로그램으로 감상할 수 있다.
이번 행사는 익산시와 전북특별자치도, 과학기술정보통신부가 지원하는 '홀로그램기술 사업화 실증지원 사업'의 하나로 추진됐으며, 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 주관했다.
lbs0964@newspim.com