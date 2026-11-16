익산시, 주얼리 공동브랜드 '애드베네' 판로확대 본격화

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 16일 주얼리 공동브랜드 애드베네 육성에 나섰다
- 시는 온라인 판매와 마케팅으로 지역 업체 판로 확대를 지원했다
- 앞으로 전자상거래 입점과 팝업스토어 등 유통망을 넓힐 계획이다
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공식 누리집 개설·라이브커머스·팝업스토어 등 온·오프라인 유통망 확충
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 주얼리 산업의 경쟁력을 높이고 국내외 판로를 넓히기 위해 공동브랜드 '애드베네(ADDBENE)' 육성에 나선다고 16일 밝혔다.
시는 지역 주얼리 제조업체의 우수한 기술력과 디자인 경쟁력을 바탕으로 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 매출 성과를 창출하기 위한 '주얼리 공동브랜드 활성화 지원사업'을 본격 추진한다.
애드베네는 개별 기업이 단독으로 추진하기 어려운 대외 홍보와 마케팅을 시 차원에서 공동 진행해 소비자 접근성을 높이고 새로운 유통 경로를 개척하기 위해 출범했다.
시민 공모로 탄생한 브랜드명은 익산의 한자 '익(益)'이 지닌 더하고 이롭다는 의미를 영단어 'ADD(더하다)'와 'BENEFICIAL(이롭다)'의 머리글자 'BENE'에 담았다. '영원한 사랑에 아름다움을 더한다'는 가치를 내세워 2022년 상표등록을 마쳤다.
시는 주얼리 집적산업센터에 실시간 방송 판매(라이브커머스) 전용 시설인 '빛나는 스튜디오'를 구축하고, 온라인 판매 방송을 통해 브랜드 홍보와 개별 기업 제품의 판로 개척을 지원해 왔다.
지난 10월에는 애드베네 공식 누리집을 개설해 디지털 홍보 기반을 강화했다. 소비자들이 시간과 장소에 구애받지 않고 익산 주얼리 제품을 살펴보고 구매할 수 있는 온라인 소통 창구를 마련했다.
앞으로 전자상거래 플랫폼 입점과 온라인 마케팅을 확대하고, 백화점 팝업스토어 등 오프라인 유통 채널도 지속 발굴할 계획이다. 이를 통해 지역 주얼리 제조기업의 안정적인 매출 확보와 시장 경쟁력 강화를 지원한다는 방침이다.
lbs0964@newspim.com