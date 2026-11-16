전주 '청년독립예술제' 21일 덕진공원서 개최

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 16일 덕진공원에서 제7회 청년독립예술제를 21일 개최한다고 밝혔다
- 청년 예술인 28명과 25개 팀이 참여해 전시와 관객 프로그램, 공연을 진행한다
- ‘결’을 주제로 음악·무용·연극·미디어를 아우른 협업 작품 5개를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 오는 21일 덕진공원 전통놀이마당에서 청년 예술인 지원사업 '전주청년예술시.[점]' 참여자들의 창작 성과를 공유하는 '제7회 청년독립예술제'를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 예술제에는 25개 팀, 28명의 청년 예술인이 참여한다. 행사는 오후 3시부터 작품 전시와 관객 참여 프로그램을 진행하며 오후 5시부터 7시까지 음악과 무용, 연극, 미디어 등 다양한 장르의 공연을 선보인다.
특히 올해는 '결'을 주제로 청년 예술인들이 5개 그룹으로 나눠 장르 간 협업을 통한 창작 작품을 발표한다. 주요 프로젝트는 '라디오 콘서트: 다수결', '서식지 결함', '청춘의 결(結)', '프로젝트 커넥트-연결', '미완의 결' 등이다.
'라디오 콘서트: 다수결'은 각자의 삶에서 비롯된 이야기를 노래로 풀어내 서로 다른 목소리가 하나의 선율로 어우러지는 공연이다.
'서식지 결함'은 생존을 이유로 잘못을 외면하고 비겁함을 합리화하는 사회의 모순을 무대에 담아 관객들에게 성찰의 시간을 전한다.
'청춘의 결(結)'은 계절마다 달라지는 청춘의 순간을 음악으로 표현한 1인 음악극이다. '프로젝트 커넥트-연결'은 지역 인디 뮤지션들의 음악과 이야기를 알리고 지속적인 활동 방안을 모색한 전시·영상 프로젝트로 진행된다.
또한 '미완의 결'은 단편영화 '오지랖'과 전시 '결'을 통해 서툴고 불완전한 청춘의 모습과 그 안에 담긴 다양한 이야기를 표현한다.
lbs0964@newspim.com