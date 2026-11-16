아시아문화전당, '크리에이터스 레지던시' 전시 19~29일 개최

AI 핵심 요약beta
- 국립아시아문화전당이 19~29일 창제작 스튜디오에서 전시를 개최했다
- 올해 전시는 기술로 변화하는 공동체의 의미와 조건을 탐색한다
- 인간과 비인간 존재의 공존 가능성을 다루며 누구나 무료로 관람할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 국립아시아문화전당(ACC)이 오는 19~29일 문호창조원 창제작 스튜디오에서 '크리에이터스 레지던시의 전시'를 개최한다.
16일 ACC에 따르면 '크리에이터스 레지던시'는 국제공모를 통해 예술가·연구자·엔지니어 등 다양한 분야의 창제작자를 선정해 첨단 기술을 활용한 실험적인 프로젝트의 연구·개발·제작을 지원하는 사업이다.
올해 주제는 '사변적 공동체'로 사변적인 상상과 기술적 접근을 통해 변화하는 공동체의 의미와 조건을 탐색한다.
인간을 넘어 비인간 존재와 만들어 나가는 공동체의 조건을 탐구하고 그 안에서 형성되는 관계와 이를 조직하는 시스템의 권력과 통제를 드러낼 예정이다.
서로 다른 존재들이 얽히고 상호 의존하는 관계 속에서 기존 공동체를 넘어 새로운 공존의 가능성도 모색한다.
행사는 누구나 참가할 수 있으며 참가비는 무료다. 자세한 내용은 ACC 누리집에서 확인할 수 있다.
김상욱 국립아시아문화전당장은 "이번 전시를 통해 다가올 미래의 새로운 가능성과 대안을 모색하는 글로벌 창제작 가교 역할을 꾸준히 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com