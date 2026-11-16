금산군, 공공비축미 3441t 매입 돌입…중간정산금 6만원으로 인상

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 16일 올해 벼 3441t을 공공비축미곡으로 매입했다
- 금산군은 수확 직후 중간정산금을 포대당 6만원으로 인상했다
- 최종 매입가격은 10~12월 산지 쌀값을 기준으로 12월 말 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 올해 생산된 벼 3441t을 공공비축미곡으로 매입한다. 농가의 수확기 자금 부담을 덜기 위해 매입 직후 지급하는 중간정산금도 40㎏당 기존 4만원에서 6만원으로 인상했다.
금산군은 진산면 진산농협 진산창고와 제원면 토성창고, 남일면 초현창고 등에서 2026년산 공공비축미곡 매입을 시작했다고 16일 밝혔다.
올해 매입 물량은 40㎏ 포대벼 기준 8만6014포로, 총 3441t 규모다. 매입 품종은 삼광과 친들 2개 품종이다.
매입 농가에는 수매 직후 포대당 6만원의 중간정산금을 우선 지급한다. 이는 지난해까지 지급하던 4만원보다 2만원 늘어난 금액이다.
최종 매입가격은 국가데이터처가 조사하는 10\~12월 전국 산지 쌀값을 기준으로 결정되며, 중간정산금을 제외한 나머지 금액은 12월 말 지급할 예정이다.
문정우 금산군수는 제원면 공공비축미곡 매입 현장을 찾아 수매 진행 상황을 점검하고 농업인들의 애로사항을 청취했다.
문정우 군수는 "기록적인 폭염 속에서도 벼 수확에 힘쓴 농업인들의 노고에 감사드린다"며 "공공비축미곡 매입이 차질 없이 진행되도록 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com