금호타이어, 서울 넘어 전국 자율주행 공략

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어는 16일 서울 자율주행버스에 스마트 타이어 실증을 시작했다
- 에스유엠과 공기압·온도·마모 등을 실시간 측정해 안전성을 검증한다
- 양사는 실증 결과를 토대로 전국 자율주행버스 시장 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 자율주행버스에 스마트 타이어 기술을 접목해 미래 모빌리티 시장 공략에 나선다. 서울에서 실증을 시작해 전국 자율주행버스 시장으로 사업 영역을 확대할 방침이다.
금호타이어는 16일 자율주행 전문기업 에스유엠(SUM)과 협력해 서울시 새벽동행 자율주행버스와 동작구 자율주행마을버스에 스마트 타이어 시스템을 적용한다고 밝혔다.
이번 실증에는 상용차 신차용(OE) 타이어 KXA15와 KRS03이 투입된다. 금호타이어는 타이어 기술을 제공하고 에스유엠은 실제 운행 환경에서 수집한 센서 데이터의 활용성을 검증한다.
스마트 타이어는 내부 센서와 차량 내 무선통신기를 통해 공기압과 온도·마모·동하중 등을 실시간 측정하는 기술이다. 타이어 이상 상태를 파악해 운행 안전성을 높이고 유지관리 비용을 줄이는 데 활용할 수 있다.
특히 운전자 개입이 적은 자율주행차 특성상 타이어 상태를 실시간으로 관리하는 기술은 안전 운행의 핵심 요소로 꼽힌다.
양사는 서울 실증 결과를 토대로 용인·천안·춘천 등 전국 자율주행버스 사업으로 적용 범위를 넓힐 계획이다. 향후 타이어 데이터를 자율주행 알고리즘과 연계하는 방안도 검토한다.
서울시가 2030년까지 자율주행 시내버스 500대 도입을 추진하는 가운데 금호타이어는 제품 상용화와 공급 확대에도 속도를 낼 방침이다.
김영진 금호타이어 연구개발본부 전무는 "이번 실증을 통해 서울 도심 자율주행버스에서 데이터 기반 관리 기술의 유효성을 검증하고 전국 시장으로 적용 범위를 넓히겠다"며 "자율주행 시스템과 연계할 수 있는 기술 개발도 지속하겠다"고 말했다.
금호타이어는 국내 시내버스와 고무차륜형 자동안내궤도교통(AGT) 운영기관을 대상으로도 스마트 타이어 적용 가능성을 검토하고 있다.
ej7648@newspim.com