전남광주특별시, 11월 친환경농산물에 2대째 키운 '고흥 유자'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 16일 고흥 유기농 유자농가를 선정했다
- 채광옥·채수인 부자는 2대째 유기농 유자를 재배했다
- 연간 30톤을 생산해 3억원 이상 매출을 올린 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 고흥에서 2대째 유기농 유자를 재배하는 부자가 연매출 3억원을 돌파하며 친환경농업의 경쟁력을 입증하고 있다.
전남광주통합특별시는 16일 고흥군 도덕면에서 유기농 유자를 생산하는 채광옥·채수인 부자의 농가를 '11월 대표 친환경농산물'로 선정했다고 밝혔다.
채광옥 대표는 옛 강진농업고등학교 자영농과를 졸업한 뒤 농업에 종사해 왔다. 2010년부터 도덕면 일대 1만4471㎡ 규모의 과원에서 친환경농업을 실천하고 있다.
2024년에는 아들 채수인 씨가 서울 생활을 접고 귀향하면서 2대째 유기농 재배를 이어가고 있다.
유자는 병충해에 취약해 유기농 재배가 까다로운 작물이다. 채 대표 역시 초기에는 생육 부진과 병해충 피해로 수확량이 급감하는 어려움을 겪었다.
이를 극복하기 위해 생선 발효 아미노산제와 굴 껍데기를 활용한 천연 칼슘제를 직접 만들어 토양과 나무의 생육 환경을 개선했다.
현재 부자는 연간 30톤가량의 유기농 유자를 생산해 3억원 이상의 매출을 올리고 있다. 지난해부터는 자체 브랜드 '순수유자'를 개발해 가공품 판매에도 나섰다.
채 대표는 "화학농약 없이 재배한 유자의 작은 흠집을 소비자가 건강함의 증표로 받아들이기까지 많은 노력이 필요했고 판로 확보도 큰 난관이었다"고 말했다.
이어 "지역농가와 작목반을 구성해 친환경 재배 기술을 전수하고 생산량을 늘려 상생하는 친환경 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.
김영석 친환경농업과장은 "어려운 여건에서도 친환경농업의 가치를 지켜온 농가에 감사드린다"며 "친환경농업에 전념할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com