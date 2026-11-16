대전 우주기업 5곳, 유럽시장 공략…독일 우주산업 전시회 참가

AI 핵심 요약beta
- 대전TP는 16일 지역 우주기업 5곳의 유럽 전시회 참가를 지원한다고 밝혔다.
- 대전관 참가 기업들은 해외 판로 개척과 기술협력, 투자유치에 나선다.
- 대전시와 대전TP는 호라이즌 유럽 연계 공동연구와 중장기 협력을 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지역 우주기업 5개사가 유럽 최대 우주산업 전시회에 참가해 해외 판로 개척과 기술협력, 투자유치에 나선다.
대전테크노파크(대전TP)는 오는 17일부터 19일까지 독일 브레멘에서 열리는 'Space Tech Expo Europe 2026'에 대전관을 설치하고 지역 우주기업의 유럽시장 진출을 지원한다고 16일 밝혔다.
이번 전시회는 세계 각국의 우주산업 관련 기업과 전문가들이 참여해 최신 기술을 선보이고 사업협력 기회를 모색하는 유럽 최대 규모의 우주산업 기업 간 거래(B2B) 행사다.
대전관에는 인공지능 기반 위성 임무운영 기술을 보유한 아이옵스를 비롯해 위성통신용 RF 송·수신기 전문기업 엑스엠더블유, 우주급 메모리 및 세라믹 패키지 기업 엠아이디, 위성 탑재 광학부품 기업 레오스페이스, 인공위성 전기추력기 기업 코스모비 등 5개사가 참가한다.
대전시와 대전TP는 참가기업의 전시 부스 운영과 해외 바이어 상담을 지원하고, 기업별 기술과 사업 수요에 맞춘 비즈니스 미팅을 통해 해외 협력사를 발굴할 계획이다.
대전샛-1호 개발·발사 성과를 현지에 소개하고 프로젝트 참여기업의 기술을 해외 사업화로 연결하는 방안도 추진한다.
특히 유럽연합(EU)의 공동연구·기술개발 지원 프로그램인 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)'과 연계한 국제 공동연구 참여 가능성을 검토하고, 현지 투자사와 지역기업 간 투자유치 상담도 지원한다.
대전시와 대전TP는 2028년부터 2034년까지 추진될 호라이즌 유럽 후속 프로그램에 대비해 중장기 협력 기반도 마련할 방침이다.
박민범 대전TP 원장은 "지역 우주기업들이 글로벌 기업과 직접 교류하며 기술협력과 사업화 기회를 확보할 수 있도록 지원하겠다"며 "대전샛-1호 개발·발사 성과를 바탕으로 유럽시장 진출 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com