체육 중·고 교장협의회 "낡은 훈련 시설, 학생 선수 안전 위협"...개선 촉구

AI 핵심 요약beta
- 전국 체육 중·고교 교장들이 16일 노후 훈련시설 개선을 촉구했다
- 노후 트랙과 파손 구조물로 학생 선수 안전사고 우려가 커지고 있다
- 협의회는 교육재정과 국민체육진흥기금 지원을 요청했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 전국 체육 중·고등학교 교장들이 노후 훈련 시설로 인한 학생 선수들의 안전사고를 우려하며 정부와 국회에 시설 개선을 촉구했다. 교육재정만으로는 시설 개보수에 한계가 있다며 국민체육진흥기금을 활용한 지원을 요청했다.
전국 시·도 체육 중·고등학교 교장협의회(회장 송길성 서울체육중·고 교장)는 16일 '전국 체육 중·고교 훈련 시설 개선' 호소문을 발표하고 노후 시설 개선을 위한 정부와 국회의 관심과 지원을 요청했다.
협의회에 따르면 전국 16개 시·도 체육 중·고교의 훈련 시설과 설비 상당수는 설치된 지 20~40년이 지나 노후화가 진행된 상황이다. 일부 시설은 국제 규격에 미치지 못해 학생 선수들의 안전은 물론 국제대회 준비에도 어려움이 발생하고 있다.
특히 일부 학교는 우레탄 트랙 없이 마사토 운동장에서 훈련하고 있다. 우레탄 트랙이 설치된 학교도 상당수가 설치 후 10년 이상 지나 표면이 닳고 탄성이 떨어져 낙상사고 위험이 있다는 지적이 나오고 있다.
또한 쓰러진 뒤 복구되지 않은 구조물과 떨어지는 건물 마감재, 기울거나 패인 바닥 등 안전조치가 시급한 시설이 적지 않은 것으로 나타났다.
폭염과 한파 등 기상 악화에 대비한 시설도 부족하다. 협의회에 따르면 전국 16개 시·도 체육 중·고교 가운데 운동장에 차양 구조물을 갖춘 곳은 4곳에 불과하다. 이마저도 2곳은 폭설로 파손되거나 시설이 노후화돼 교체가 필요한 상태다.
협의회는 학령인구 감소로 전문체육에 진출하는 학생 선수도 줄어드는 상황에서 체육 중·고교의 역할이 더욱 중요해졌다고 강조했다. 미래 국가대표 선수들을 육성하기 위해서는 최소한의 안전한 훈련 환경이 보장돼야 한다는 입장이다.
그러나 시설 개선에 필요한 재원을 교육재정만으로 충당하기에는 한계가 있다고 지적했다. 교육재정은 인건비와 운영비 등 기본 경비 비중이 높아 시설 개선 예산이 제한적이다.
이마저도 전국 약 1만 2000개 초·중·고교에 배분해야 해 일반 학교보다 체육관과 트랙, 수영장 등 시설이 많은 체육 중·고교의 개보수 수요를 충족하기 어렵다는 설명이다.
이에 협의회는 국민체육진흥기금을 활용한 지원을 요청했다. 협의회에 따르면 지난 10월 감사원 사전 컨설팅에서 국민체육진흥법에 따라 교육예산 외에도 국민체육진흥기금으로 체육 중·고교 시설 개선을 지원할 수 있다는 의견이 제시됐다.
협의회는 이를 근거로 교육재정과 체육기금을 함께 활용할 수 있도록 정부와 국회가 관련 지원 방안을 마련해 달라고 촉구했다.
송길성 협의회장은 "세계 최고 수준의 첨단 시설을 바라는 것이 아니다. 닳은 트랙에서 넘어질 걱정, 낡은 시설에서 다칠 걱정 없이 학생 선수들이 훈련에 전념할 수 있는 기본 여건을 갖춰달라는 것"이라고 말했다.
이어 "교육재정과 체육기금이 힘을 모은다면 노후 시설 개선과 안전사고 예방이라는 오랜 숙제를 풀 길이 열릴 것"이라고 덧붙였다.
송 회장은 "국가 재정 여건이 엄중하다는 점은 잘 알고 있지만 국회와 정부가 지혜를 모아주시길 간곡히 요청드린다"며 "학생 선수들이 안전한 환경에서 기량을 닦고 좋은 성과로 국민의 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com