"유기동물에 새 가족을"…전남광주특별시 입양 지원

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시는 16일 보호동물 입양 홍보행사를 21일 개최한다고 밝혔다
- 행사는 광주동물보호센터 보호동물과 시민의 만남과 입양 상담을 진행한다
- 시는 입양비 최대 25만원과 유기동물 안심펫보험을 예산 소진 때까지 지원한다
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입양비 최대 25만원·안심펫보험 지원
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 유실·유기동물의 새로운 보금자리 마련을 위해 시민과 보호동물의 만남을 주선한다.
전남광주특별시는 오는 21일 서구 풍암동 생활체육공원에서 열리는 보호동물 입양 홍보 행사에 참여한다고 16일 밝혔다.
행사는 오후 2시부터 5시까지 진행되며 광주동물보호센터에서 보호 중인 동물들을 시민들이 직접 만나 교감할 수 있도록 마련된다.
현장에서는 입양 희망자를 대상으로 절차와 사전 준비 사항을 안내하고 충분한 상담을 통해 신중한 입양 결정을 돕는다.
앞서 지난 10월 열린 '2026 전남광주 펫크닉'에서는 보호동물 '쫄병이'가 새로운 가족을 만나는 성과를 거뒀다.
시는 입양 가정의 경제적 부담을 덜기 위한 지원책도 시행하고 있다.
보호동물 입양 시 최대 25만원의 비용을 지원하며 입양 초기 질병과 상해 등에 대비할 수 있는 유기동물 안심펫보험 지원사업도 운영한다. 두 사업 모두 예산 소진 시까지 지원된다.
나은경 전남광주통합특별시 반려동물정책과장은 "보호동물들이 새로운 가족을 만나 행복한 삶을 시작하도록 시민의 따뜻한 관심을 부탁한다"며 "신설된 반려동물정책과를 중심으로 다양한 동물보호·복지 정책을 발굴하고 책임 있는 입양 문화가 정착되도록 노력하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com