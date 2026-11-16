골프존문화재단, 제6회 '철화분청사기 산업이 되다' 공모전...대전서 18일까지 전시

AI 핵심 요약beta
- 골프존문화재단은 16일 대전에서 철화분청사기 수상작을 전시했다
- 올해 공모전은 전통 문양을 접목한 커피 도구와 식기를 선보였다
- 전하람 작가의 철채발우-포개진 풍경이 대상에 선정됐다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=철화분청사기의 문양과 기법을 오늘날의 식탁에 접목한 도예 작품들이 대전에 모였다.
골프존문화재단은 18일까지 대전 골프존조이마루 1층에서 제6회 '철화분청사기 산업이 되다' 공모전 수상작을 선보인다. 관람료는 무료다.
올해 공모 주제는 철화분청사기에서 착안한 커피 도구와 식기 세트였다. 생활용기로 쓰였던 전통 도자를 현대의 식문화에 어떻게 활용할 수 있는지 살피는 데 초점을 맞췄다. 재료와 제작 방식은 작가의 선택에 맡겼으며, 심사에서는 독창성과 완결성, 상품성, 실용성 등 네 가지를 평가했다.
문화체육관광부 장관상인 대상은 전하람 작가의 '철채발우-포개진 풍경'에 돌아갔다. 나용환 작가의 '철화상감박지물고기문'과 황선회 작가의 '하늘매화, 철화분청 하늘을 날다'는 최우수상에 이름을 올렸다.
지난 12일 골프존조이마루 챔피언스홀에서 열린 시상식에는 김영찬 골프존문화재단 이사장과 김명구 공주시 경제문화국장, 수상자 등 200여 명이 참석했다. 전 작가는 철화분청사기의 아름다움과 예술적 가치를 알리는 자리에서 상을 받아 뜻깊다며 공모전 관계자들에게 감사를 전했다. 김 이사장은 도예가들과 협력해 전통 도자 문화를 알리는 활동을 이어가겠다고 밝혔다.
이번 공모전은 골프존문화재단과 계룡산철화분청사기연구원이 공동 주최·주관했으며, 문화체육관광부와 공주시, 월간도예가 후원했다. 골프존문화재단은 2013년부터 철화분청사기 연구 성과를 담은 백서를 펴내고, 도예가 창작 프로그램과 전시를 운영해 왔다.
iaspire@newspim.com