전주시, 내년 예산안 2조7244억원 편성…'미래산업·민생복지' 집중

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 16일 내년도 예산안 2조7244억원을 편성해 시의회에 제출했다
- AI·첨단기술과 관광도시 기반 강화에 각각 24억3000만원·923억원을 투입한다
- 복지안전망에 1조3640억원을 배정하고 예산안은 12월 17일 최종 확정된다
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복지안전망 1조3640억원·지역경제 1297억원…재난안전 499억원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 내년도 예산안으로 올해 당초예산보다 693억원(2.6%) 증가한 총 2조7244억원을 편성해 시의회에 제출했다고 16일 밝혔다.
회계별로는 일반회계 2조5008억원, 특별회계 2236억원이다. 시는 어려운 재정 여건에도 사회복지 의무경비, 출연금, 민간위탁금, 청소·운수업계 지원 등 필수 경비는 12개월분 전액을 반영했다.
반면 업무추진비와 행정운영경비, 민간보조금, 행사성 사업 등 소모성 경비를 줄여 시민 삶의 질 향상과 미래 성장동력 확보에 재원을 집중했다.
미래산업 육성을 위해서는 AI 기반 산업과 첨단기술 분야에 총 24억3000만원을 편성했다.
주요 사업은 피지컬AI-J밸리 연구시설 조성 2억7000만원, 벤처촉진지구 지원 및 전주첨단벤처단지 운영 11억6000만원, 메카노바이오 활성소재 혁신의료기기 실증기반 구축 5억3000만원, 드론기술개발지원센터 운영 4억7000만원 등이다.
글로벌 관광도시 기반 강화를 위해서는 923억원을 투입한다. 풍남문과 남고산성 등 국가유산 및 도지정 문화유산 보수·정비에 46억원, 전주국제영화제 40억원, 아시아역도선수권대회 24억원, UCLG 세계문화정상회의 8억9000만원, 통합문화체육관광이용권 67억원 등을 반영했다.
전통문화 보존·계승 프로그램과 후백제 문화유산 활용을 위한 학술조사도 추진한다.
지속 가능한 도시 정주환경 조성에는 3498억원을 편성했다.
기린대로 BRT 구축 90억원, 전주역사 개선 33억원, 운수업계 유가보조금 및 버스운송사업 재정지원 860억원, 시내버스 무료환승 손실보전 103억원 등이 포함됐다.
친환경차 보급에 278억원, 생활폐기물과 음식물·재활용품 처리 등 환경 관련 위탁사업에도 784억원을 투입한다.
지역경제 활성화를 위해 소상공인과 중소기업, 농업인 지원에는 총 1297억원을 배정했다.
지역화폐 발행 254억원, 소상공인 특례보증 61억원, 카드수수료 지원 26억원, 공공근로·지역공동체일자리 23억원, 도매시장 화재 복구 19억원 등을 반영했다.
농업 분야에서는 기본형 공익직접지불 73억원, 농식품바우처 42억원, 학교 무상급식 지원 203억원 등을 편성했다.
생애주기별 복지안전망 구축에는 전체 1조3640억원을 투입한다. 부모급여와 보육료 지원 1062억원, 아이돌봄·난임부부 지원 156억원, 아동수당 481억원, 국가예방접종 159억원, 아이맞이지원금 58억원 등을 반영했다.
신규 사업으로 달빛어린이병원 운영비 3억2000만원도 편성했다.
청년과 노인, 장애인, 저소득층 지원도 강화한다.
청년 월세 지원 87억원, 청년지역정착 지원·청년활력수당 54억원, 노인일자리·기초연금·재가노인복지시설 4051억원, 장애인연금과 활동지원 등에 987억원을 배정했다. 생계급여·주거급여·긴급복지에는 2741억원, 보훈수당에는 90억원을 투입한다.
재난으로부터 안전한 도시 조성을 위해서는 499억원을 편성했다.
재해위험지역 및 급경사지 정비 132억원, 조촌 풍수해생활권 종합정비 56억원, 지방하천 정비 24억원, 우수저류시설 설치 23억원, 화전지구 소규모 배수개선 35억원 등을 추진한다.
내년도 예산안은 제436회 전주시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 17일 최종 확정될 예정이다.
조지훈 전주시장은 "의무경비가 늘어 재정 여건이 녹록지 않지만 한정된 재원을 어디에 우선 투입할지 깊이 고민해 선택과 집중을 했다"며 "해야 할 일은 확실하게 해내고 과감하게 변화하되 시민을 향한 진정성은 변함없이 이어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com