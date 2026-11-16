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내년 1월 착공 차질 없는 공정관리 당부…소음·분진 및 근로자 안전 강조

대체야구장 운영 지원 약속…유소년 야구 등 생활체육 인프라 확대 추진

동북아 최대 스포츠·마이스 랜드마크 탈바꿈시킬 핵심, 차질 없는 공정 당부

임 의장 "새 단장 기간동안 대체구장 이용 불편 없도록... 생활체육 저변 확대도"

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 임만균 서울특별시의회 의장이 잠실 마이스(MICE) 국제교류복합지구 조성사업과 잠실주경기장 리모델링 공사 현장을 찾아 사업 추진 상황과 안전관리 실태를 점검했다.

임 의장은 지난 14일 오후 잠실주경기장 공사 현장을 방문해 균형발전본부 동남권사업과장과 감리단장으로부터 사업 진행 상황을 보고받고 공사 현장을 둘러봤다.

이번 현장 점검은 총사업비 2조6955억원 규모의 잠실 마이스 민간투자사업과 5432억원이 투입되는 잠실주경기장 리모델링 사업의 추진 상황을 확인하기 위해 마련됐다.

잠실 마이스 민간투자사업은 2027년부터 2032년까지 추진될 예정이며, 주경기장 리모델링은 2023년 9월 착공해 2027년 2월 준공을 목표로 하고 있다.

임만균 서울특별시의회 의장은 14일 잠실 마이스(MICE) 국제교류복합지구 조성 사업과 잠실주경기장 리모델링 공사 현장을 방문해 진행 상황을 점검하고 있다. 시의회 제공.

임 의장은 주경기장 2층 관람석에서 공사 진행 상황을 살펴본 뒤 잠실 마이스 복합단지 조성사업의 차질 없는 추진을 당부했다.

그는 "잠실 마이스 복합단지 조성사업은 서울을 글로벌 비즈니스·관광 거점이자 동북아 최대 스포츠·마이스 랜드마크로 탈바꿈시킬 핵심 사업"이라며 "지난 7월 사업시행자 결정에 이어 관련 인허가 절차 준비에 만전을 기해 내년 1월 착공에 차질이 없도록 철저히 공정을 관리해 달라"고 말했다.

공사 과정에서 발생할 수 있는 주민 불편과 안전 문제도 주요 점검 대상에 올랐다. 임 의장은 공사 소음과 분진을 최소화해 인근 주민들의 불편을 줄이고 현장 근로자의 안전수칙 준수와 작업환경 관리에도 각별히 신경 써 달라고 요청했다.

특히 리모델링을 마친 잠실주경기장이 대체야구장으로 활용될 경우 예상되는 민원에 대해서도 사전에 대응책을 마련해야 한다고 강조했다.

현장 점검을 마친 임 의장은 잠실야구장으로 이동해 사단법인 일구회가 주최한 '일구회 레전드 매치-잠실 더 라스트 이닝'을 참관했다. 1982년 개장한 잠실야구장은 대한민국 프로야구의 상징적인 경기장으로, 새 구장 건립을 앞두고 있다.

임 의장은 야구 발전을 위해 헌신해 온 야구인들에게 감사를 전하고, 새 구장 건립과 기존 야구장 정비 과정에서 시민과 야구팬들의 불편을 줄이기 위한 의회 차원의 지원을 약속했다.

그는 "야구장 새 단장 기간 동안 대체구장을 이용하는 데 불편이 없도록 '잠실대체야구장 운영사무 신규 민간위탁동의안'을 신속하게 처리하는 등 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이어 "유소년 야구 발전과 야구 동호회 활성화 등 생활체육 저변 확대와 인프라 확충을 위해서도 다각적으로 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

임만균 서울특별시의회 의장은 14일 잠실 마이스(MICE) 국제교류복합지구 조성 사업과 잠실주경기장 리모델링 공사 현장을 방문해 진행 상황을 점검하고 있다. 시의회 제공.

windy@newspim.com