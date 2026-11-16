[KLPGA] 마다솜 시드순위전 수석, 이승민 차석...박성현 공동 59위

AI 핵심 요약beta
- 마다솜이 16일 KLPGA 시드순위전을 수석 통과했다
- 마다솜은 최종 라운드에서 보기 없이 6타를 줄였다
- 이승민은 차석으로 내년 정규투어 데뷔를 앞뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 통산 4승의 마다솜(27·삼천리)이 최종 라운드에서 한 타 차 열세를 뒤집고 2027시즌 정규투어 시드순위전을 수석으로 통과했다.
마다솜은 무안 컨트리클럽 동A·동B 코스(파72·6341야드)에서 열린 본선 최종 라운드에서 보기 없이 버디 6개를 잡아 66타를 쳤다. 3라운드까지 13언더파로 선두 이승민(21)에게 한 타 뒤졌으나, 최종 합계 19언더파 269타를 적어내며 한 타 차로 순위를 뒤집었다.
2022년 정규투어에 데뷔한 마다솜은 이듬해 OK금융그룹 읏맨 오픈에서 첫 승을 올렸다. 2024년에는 한 시즌에 3승을 거두며 공동 다승왕에 올랐다. 올해 S-OIL 챔피언십 종료 시점 상금 순위 65위로 시드 유지에 실패했으나, 시드순위전에서 가장 높은 순위를 확보해 내년에도 정규투어에서 뛸 수 있게 됐다.
마다솜은 흐리고 추운 날씨에 안정적인 경기 운영에 집중했다며, 퍼트 감각이 좋았고 티샷도 안정을 되찾았다고 설명했다. 내년에는 정규투어 우승을 다시 거두고 싶다는 목표도 밝혔다.
올해 드림투어에서 뛴 이승민은 단독 선두로 출발한 마지막 날 버디 4개로 68타를 쳤다. 최종 합계 18언더파 270타로 차석을 차지해 내년 정규투어 데뷔를 앞뒀다. 김나영(23·메디힐)은 최종 라운드에서 7타를 줄여 17언더파 271타로 3위에 올랐다.
정슬기와 황유나가 각각 4위와 5위에 자리했다. 정규투어 통산 2승의 홍지원은 7위, 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 통산 5승의 황아름2는 8위에 올랐다. 2021년 KLPGA 정규투어 신인상 수상자 송가은은 16위를 기록했다.
국내 무대 복귀를 노린 박성현은 최종 합계 2언더파 286타로 59위에 머물렀다. 최운정은 70위로 대회를 마쳤다.
iaspire@newspim.com