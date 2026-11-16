고창 고인돌마라톤대회 전국서 5000여명 참가 '성황'

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 15일 전국 참가자 5000여명과 마라톤대회를 개최했다
- 참가자들은 하프·10㎞·5㎞ 코스를 달리며 가을 풍광을 만끽했다
- 고창군은 세계유산 연계 스포츠관광 콘텐츠를 발전시킬 계획이라고 밝혔다
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경찰·자율방범대 등 안전관리 총력…지역 먹거리·홍보 '호응'
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 세계유산과 아름다운 자연경관을 연계한 마라톤대회를 통해 전국 달림이들에게 가을철 스포츠관광의 매력을 선보였다.
고창군은 전날 고창공설운동장과 고창읍 일원에서 전국 마라톤 동호인과 일반 참가자 등 5000여명이 참여한 가운데 '제24회 고창고인돌마라톤대회'를 성황리에 개최했다고 16일 밝혔다.
고창군체육회가 주최하고 고창군육상연맹이 주관한 이번 대회는 전국 각지에서 모인 참가자들이 달리기를 통해 화합하고 완주의 기쁨을 나누는 행사로 마련됐다.
경기는 하프코스(21.0975㎞), 단축코스(10㎞), 건강코스(5㎞) 등 3개 종목으로 진행됐다. 참가자들은 공설운동장을 출발해 월곡지하도, 석교2교, 주곡교차로, 도산마을을 거쳐 고인돌유적지로 이어지는 코스를 달리며 고창의 가을 풍광을 만끽했다.
안전한 대회 운영을 위한 지원도 이어졌다. 경찰과 자율방범대 등 교통통제 인력이 주요 교차로와 주로에 배치돼 차량과 참가자의 이동을 관리했으며 자원봉사자와 운영요원들은 안내, 물품 배부, 급수 지원 등을 맡았다.
대회장에는 참가자들을 위한 먹거리와 음료 봉사, 지역 홍보 공간도 마련돼 고창의 특산물과 지역 문화를 알리고 방문객들에게 따뜻한 환대를 전했다.
심덕섭 고창군수는 "전국 각지에서 고창을 찾아주신 마라톤 동호인 여러분을 진심으로 환영하며 고창의 아름다운 가을길을 함께 달려주셔서 감사드린다"며 "우수한 자연환경과 세계유산을 연계한 스포츠관광 콘텐츠를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com