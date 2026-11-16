이오숙 전남광주시의원 "여성가족재단 통합 지연, 국비 10억원 반납 위기"

AI 핵심 요약beta
- 이오숙 의원은 12일 여성가족재단 통합 지연 문제를 지적했다
- 노후 시설 개선 국비 10억원 중 1600만원만 집행된 것으로 나타났다
- 내년 말까지 사업을 집행하지 못하면 국비를 반납할 수 있어 우려된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이오숙 전남광주통합특별시의원(비례)이 여성가족재단 통합 지연에 따른 국비 반납 사태를 우려했다.
16일 시의회에 따르면 이오숙 의원은 지난 12일 보건복지위원회 전남여성가족재단 소관 행정사무감사에서 공공기관 통합 지연에 따른 문제점을 짚었다.
이 의원은 "전남여성가족재단은 올해 행정안전부로부터 국비 10억원을 확보해 노후 건물과 설비를 개선할 계획이었다"고 설명했다.
그러나 "광주여성가족재단과의 통합 과정에서 존속 법인을 둘러싼 갈등이 이어지면서 통합 후 건물 활용 방향을 정하지 못해 설계조차 시작하지 못하고 있다"고 언급했다.
국비 집행액은 1600만원으로 전체 예산의 1.6%에 그쳤다.
내년 말까지 집행하지 못하면 반납해야 하는 것으로 통합 협의가 더 늦어질 경우 사업 추진에 차질이 우려되는 상황이다.
이 의원은 "국비 10억원을 받아 놓고 1.6%밖에 쓰지 못했다"며 "이유라고 내놓은 것이 통합 이후 활용 계획에 따르겠다는 것"이라고 질타했다.
이어 "통합 방향이 정해지지 않으면 설계조차 시작할 수 없다는 뜻 아니냐"며 "통합 협의는 도대체 어디까지 와 있고, 사업은 언제 시작하겠다는 것이냐"고 따져 물었다.
끝으로 "이대로 가면 국비를 반납해야 하는 것 아닌지 걱정된다"며 "통합 논의에 발목 잡혀 어렵게 확보한 예산을 날리는 일이 결코 없어야 한다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com