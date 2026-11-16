재난현장 무전도 AI가 돕는다…세종소방, 지휘지원 앱 자체 개발

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부는 16일 AI 기반 무전 모바일 앱을 자체 개발했다
- 앱은 재난 상황을 입력하면 5단계 대응 무전 대본을 자동 작성한다
- 음성인식과 기상정보 연계로 현장 대응과 지휘관 훈련을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 재난현장에서 지휘관이 상황을 입력하면 인공지능(AI)이 대응 전략부터 무전 대본까지 자동으로 작성해 주는 모바일 앱이 개발됐다.
세종소방본부는 재난 초기 지휘관의 신속하고 체계적인 의사결정을 지원하기 위해 AI 기반 무전 모바일 앱 '지·상·전·투(V1.0)'를 자체 개발했다고 16일 밝혔다.
이 앱은 재난 유형과 현장 상황을 입력하면 생성형 AI가 지휘권 선언, 상황평가, 전략·전술 수립, 투입 결정, 언론브리핑 등 5단계에 걸친 무전 대본을 자동으로 만들어 주는 것이 핵심이다.
특히 음성인식 기능을 갖춰 출동 중에도 손쉽게 현장 정보를 입력할 수 있으며 읍면동별 기상정보를 연계해 상황 판단에 필요한 정보도 제공한다.
실전 대응뿐 아니라 평상시 지휘역량을 높이기 위한 훈련 기능도 탑재했다. 36가지 가상 재난 상황을 활용해 지휘관이 다양한 사고 유형별 대응 절차를 반복적으로 익힐 수 있도록 했다.
세종소방본부는 이번 앱이 재난현장 지휘체계의 표준화를 돕고, 특히 현장 경험이 상대적으로 부족한 초급 지휘관의 초기 대응 능력을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
이장주 세종소방본부 119대응과장은 "AI를 활용한 지휘지원 체계가 현장 대응의 일관성을 높이고 소방대원의 안전을 확보하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.
gyun507@newspim.com