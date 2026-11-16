송경태 전남화물협회 이사장, '화물운송 28년 공로' 은탑산업훈장

AI 핵심 요약beta
- 송경태 전남화물협회 이사장이 16일 은탑산업훈장을 수상했다
- 송 이사장은 28년간 운송질서 확립과 교통안전 개선에 힘썼다
- 화물운송실적신고제 정착과 첨단 안전장치 확대에 기여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 지역 화물운송업계의 권익 증진과 운송시장 선진화에 기여한 송경태 전남화물자동차운송사업협회 이사장이 은탑산업훈장을 수상했다.
전남화물협회는 송경태 이사장이 서울 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 '제40회 육운의 날' 기념식에서 은탑산업훈장을 수상했다고 16일 밝혔다.
송 이사장은 28년간 화물운송 현장에서 활동하며 운송질서 확립과 교통안전 환경 개선에 힘써온 공로를 인정받았다.
특히 전남지역 화물운송사업자를 대표하는 협회 이사장으로서 업계 권익 보호와 산업 경쟁력 강화에 앞장섰다.
주요 공적은 화물운송실적신고제 등 운송시장 선진화 제도의 안정적인 정착이다. 운송사업자의 실제 운송 실적을 체계적으로 관리하고 불투명한 거래 관행을 개선하는 데 기여했다는 평가다.
화물차 안전운행 환경 조성에도 주력했다. 차량에 5채널 블랙박스 등 첨단 안전장치 설치를 적극 추진해 사고 위험을 줄이고 안전관리 체계를 강화하는 데 힘썼다.
특히 대형 화물차 사고는 인명과 재산 피해가 큰 만큼 예방 중심의 안전관리 노력이 높은 평가를 받았다.
송 이사장이 받은 은탑산업훈장은 이번 기념식에서 수여된 정부포상 가운데 최고 영예에 해당하는 훈격이다.
화물운송산업은 국가 물류체계의 핵심 기반이지만 운송원가 상승과 경영 부담 등으로 어려움을 겪고 있다.
이런 상황에서 송 이사장의 수상은 현장 중심의 산업 발전 노력이 정부 차원에서 인정받았다는 점에서 의미가 있다.
이번 수상은 전남 화물운송업계의 전문성과 경쟁력을 알리고 지역 운송산업의 위상을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.
ej7648@newspim.com