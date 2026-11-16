경북 3분기 내국인 방문객 5046만 명…추석·지역축제로 증가세

AI 핵심 요약beta
- 경북도문화관광공사는 16일 3분기 내국인 방문객이 5046만 명이라고 발표했다
- 추석연휴와 가을축제로 외국인 방문객도 160만 명까지 증가했다
- 관광소비액은 1조5511억 원으로 전년보다 11% 늘어난 것으로 나타났다
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문경·영양·영주 방문객 증가 두드러져…외국인도 7.9% 늘어
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 올해 3분기 경북을 찾은 내국인 방문객이 5000만 명을 넘어서며 증가세를 보이고 외국인 방문객도 늘어난 것으로 나타났다.
추석연휴와 지역 가을축제가 관광 수요를 끌어올린 것으로 분석됐다.
16일 경북도문화관광공사가 발표한 '2026년 3분기 관광 통계 분석'에 따르면 이 기간 경북 내국인 방문객은 약 5046만 명으로 지난 해 같은 기간의 약 4873만 명보다 3.6% 증가했다. 지난해 같은 기간보다 약 173만 명이 더 찾은 셈이다.
특히 추석연휴가 포함된 9월 내국인 방문객이 전년 같은 기간 대비 18.5% 급증하며 분기 전체 증가세를 이끌었다. 외국인 방문객도 약 160만 명으로 전년 동기보다 7.9% 늘었다.
◆ 문경 11.4% 증가…지역특색 살린 축제가 발길 이끌어
시군별로는 문경시의 방문객 증가율이 전년 동기 대비 11.4%로 두드러졌다. 영양군은 6.9%, 영주시는 6.8% 증가했다. 지역 특산물과 자연을 주제로 한 가을축제가 방문 수요를 이끈 것으로 분석됐다.
축제 방문이 주변 관광지 탐방으로 이어지는 흐름도 나타났다. 내비게이션과 소셜 미디어 데이터 분석에서는 축제장과 인근 명소를 함께 찾는 연계 관광 양상이 확인됐다. 축제가 일회성 방문에 그치지 않고 주변 관광지와 상권으로 발길을 넓히는 계기가 된 것으로 분석됐다.
◆ 체험·가족나들이 수요 강세…온라인 관심도 확대
여행 유형에서는 여름철 레저와 추석연휴 가족 단위 나들이 수요가 반영되며 '체험.액티비티' 비중이 25.7%로 나타났다.
경북 여행 관련 소셜 미디어 언급량도 전년 동기 대비 20.7% 증가했다. 관련 키워드 가운데 '안동국제탈춤페스티벌'이 언급량 1위에 올랐으며 선유줄불놀이 등 지역 고유의 볼거리와 먹거리도 관심을 끌었다.
방문객 증가와 함께 관광 소비도 확대됐다. 3분기 경북 관광소비액은 약 1조5511억 원으로 전년 동기 약 1조 3918억 원보다 약 11% 늘었다.
휴가·명절 이동에 따른 육상운송 소비와 함께 지역 디저트·베이커리 등 제과음료업 소비가 증가했고, 숙박 부문에서는 콘도 선호도가 높아졌다.
김남일 경북도문화관광공사 사장은 "3분기는 다채로운 축제가 관광객을 이끌며 주변 명소와 상권까지 활기를 띠는 연계 관광 효과를 거뒀다"며 "앞으로도 관광객이 직접 경험하고 즐길 수 있는 경북만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 적극 발굴하겠다"고 밝혔다.
이번 분석은 한국관광공사 한국관광데이터랩의 이동통신 위치정보, 신용카드 소비, 내비게이션 검색, 소셜 미디어 언급량 데이터를 종합한 결과다. 방문객 수는 특정 이동통신사 가입자 데이터를 활용한 추정치이다.
nulcheon@newspim.com