군포시, 공공청사 16곳 정기안전점검 완료...사전 예방 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 16일 공공청사 16곳 정기안전점검을 완료했다고 밝혔다
- 점검은 9월 11일부터 11월 9일까지 구조 안정성과 결함 여부를 확인했다
- 시는 보수·보강 대상에 후속 조치를 시행하고 지속 관리할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 관내 공공청사의 안전성을 확보하고 쾌적한 행정환경을 조성하기 위해 추진한 '2026년 하반기 공공청사 제3종시설물 정기안전점검'을 완료했다고 16일 밝혔다.
이번 점검은 '시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법' 제11조에 근거해 지난 9월 11일부터 이달 9일까지 관내 공공청사 건축물 16곳을 대상으로 진행됐다.
시는 점검 기간 건축물의 구조적 안정성을 비롯해 주요 부재의 물리적·기능적 결함 여부 시설물 유지관리 상태 등을 면밀히 확인하며 잠재적 위험 요인을 사전에 파악하는 데 주력했다.
시는 이번 점검 결과를 바탕으로 보수·보강이 필요한 부분에 대해 신속히 후속 조치를 시행하고 지속적인 시설물 관리를 통해 안전한 청사 환경을 유지해 나갈 방침이다.
한대희 군포시장은 "공공청사는 시민 이용이 많은 시설인 만큼 사전 예방 중심의 안전관리가 중요하다"며 "정기적인 안전점검과 지속적인 관리를 통해 시민들이 신뢰할 수 있는 안전한 공공환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com