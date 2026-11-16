전남광주특별시, 17~18일 도시철도 2호선 안전 교육

AI 핵심 요약beta
- 도시철도건설본부가 17~18일 공사 관계자 대상 정기교육을 실시한다
- 외부 전문가들이 철도안전과 건설현장 품질관리 방안을 교육한다
- 본부는 현장 안전·품질관리 수준을 높여 도시철도 2호선을 건설한다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 도시철도건설본부가 오는 17~18일 도시철도 2호선 건설사업 공사 관계자를 대상으로 '안전·품질관리 정기교육'을 실시한다.
16일 시에 따르면 이번 교육은 건설안전 및 품질관리 분야 외부전문가를 초빙해 건설현장 관계자들의 안전·품질관리 전문성을 높이고 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
안전교육은 송창영 광주대학교 교수가 '철도안전 인문학'을 주제로 인문학적 시각에서 본 안전관리의 중요성과 건설현장 재해 사례를 통한 실질적 예방 대책을 설명한다.
품질교육은 김병철 국토안전관리원 수석전문위원이 '건설현장 품질관리 및 주요 지적사항'를 주제로 건설공사 품질사고 사례와 관련 법령을 다루며, 실제 현장점검 때 주요 지적 사항 및 시공품질 개선 방안을 강의할 예정이다.
박금화 도시철도건설본부장은 "정기교육을 통해 현장의 안전·품질관리 수준을 한 단계 끌어올려 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 도시철도 2호선을 건설하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com