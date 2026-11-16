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전문가와 종사자 예방·대응 방안 공유

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 지난해 노로바이러스 감염증 표본감시 환자 2명 중 1명 이상이 0~6세 영유아로 나타난 가운데, 서울시가 어린이집·유치원의 감염예방과 초기 대응 역량 강화에 나선다.

서울시는 오는 19일 오후 3시 서울시청 서소문청사 대회의실에서 '2026 어린이집·유치원 노로바이러스 감염증 관리 심포지엄'을 연다고 16일 밝혔다. 감염병 전문가와 현장 종사자들이 노로바이러스의 주요 전파요인부터 올바른 소독법, 실제 대응 사례까지 공유할 예정이다.

노로바이러스는 급성 위장관염을 일으키는 바이러스로, 감염 시 구토와 설사 등의 증상이 나타날 수 있다. 질병관리청 감시자료에 따르면 노로바이러스 감염증은 기온이 낮아지는 11월부터 증가해 이듬해 1월까지 유행이 이어지는 경향을 보인다.

2026 어린이집·유치원 노로바이러스 감염증 관리 심포지엄 [포스터=서울시]

심포지엄에선 현장 중심의 예방·관리 방안이 논의된다. 먼저 감염병 전문가들이 노로바이러스의 주요 전파요인과 예방·대응 방법을 설명하고, 어린이집·유치원에서 실천할 수 있는 조리환경 관리와 올바른 소독제 사용법을 안내한다. 실제 어린이집에서 노로바이러스 감염증에 대응한 우수사례도 소개된다.

또 감염 의심 상황에서 구토물 등 체액 처리와 환경 소독을 신속하고 일관되게 수행할 수 있도록 노로바이러스 감염증 관리 표준 업무절차를 안내한다. 현장에서 바로 적용할 수 있는 대응 방안을 제시해 시설 종사자들의 감염병 관리 역량을 높일 계획이다.

행사에는 어린이집·유치원 종사자, 자치구 보건소 관계자, 관련 학회·협회와 감염병 분야 전문가 등 120명 내외가 참석한다. 노로바이러스 감염 예방과 관리에 관심 있는 일반 시민도 현장에서 참여할 수 있다.

시는 이번 심포지엄의 주요 발표 내용을 동영상 교육자료로 제작해 서울시 누리집에 게시할 예정이다. 유관기관과 연계해 어린이집·유치원 교사와 보건소 관계자 등을 대상으로 한 교육·홍보에도 활용한다.

한편 시는 노로바이러스 감염증 예방·관리 강화를 위해 관련 다큐멘터리 제작에도 참여하며 감염병에 대한 인식을 높이고 있다. 어린이집·유치원을 대상으로 노로바이러스 감염증 예방·관리 지침서와 표준 업무절차서 등 교육자료를 연내 배부할 예정이다.

조영창 시민건강국장은 "노로바이러스 감염증은 겨울철 유행하고 영유아 감염 비중이 높은 만큼 어린이집·유치원에서의 사전 예방과 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "심포지엄에서 공유하는 전문가의 지식과 현장 경험이 실제 감염 예방·관리로 이어지도록 교육·홍보를 지속하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com