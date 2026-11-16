김해시, 일본 마쓰바라시 첫 공식 방문…협력 관계 강화

AI 핵심 요약beta
- 김해시 대표단은 13일부터 15일까지 일본 마쓰바라시를 처음 공식 방문했다
- 양 도시는 안전·청소년·상공·농축산물 분야 교류 확대를 논의했다
- 김해시는 마쓰바라 마르쉐 축제 운영 사례를 지역 행사에 반영할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다양한 분야 교류 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시와 일본 마쓰바라시가 첫 공식 방문을 계기로 협력 관계 구축에 나섰다.
김해시는 지난 13일부터 15일까지 2박 3일간 일본 오사카부 마쓰바라시를 방문해 제17회 마쓰바라 마르쉐 축제 개막식에 참석했다고 16일 밝혔다.
지난해 11월 국제 우호도시 협약을 맺은 뒤 신대호 부시장이 이끄는 대표단이 처음 방문해 양 도시 간 교류 협력 확대 방안도 논의했다.
양 도시는 국제안전도시라는 공통점을 바탕으로 협약을 체결했으며 행정·문화·관광·청소년 분야 교류 확대에 합의한 바 있다.
대표단은 지난 13일 마쓰바라시청에서 사와이 히로후미 시장을 만나 협약 이후의 교류 성과를 공유했다. 김해시 G-1 안전기동대가 올해 10월과 11월 두 차례 마쓰바라시를 방문한 데 대한 감사의 뜻도 전했다.
양 도시는 안전 분야 후속 협력과 함께 청소년 교류, 상공 및 농축산물 분야 협력 가능성을 점검했다. 정영두 시장의 축하 서한도 사와이 시장에게 전달됐다.
대표단은 14일 열린 마르쉐 축제 개막식에 참석해 마쓰바라시와 행사 관계자들과 교류했다. 마르쉐는 마쓰바라시의 식품·농축산물·산업을 소개하고 판매하는 남오사카 지역의 대형 축제로 매년 약 5만 명이 찾는다.
시는 지역 특산품 홍보·판매와 시민 참여를 이끄는 축제 운영 사례를 살폈다. 시는 이번 방문에서 확인한 사례를 지역 행사 정책에 반영하고 마쓰바라시와의 교류를 여러 분야로 넓힐 계획이다.
news2349@newspim.com