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서울런서 8개월 이상 활동한 대학생 멘토 50명 선발

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울미래인재재단이 서울시 교육 플랫폼 '서울런'에서 취약계층 청소년의 학습을 지원한 대학생 멘토 50명에게 총 5000만원의 '서울선순환인재장학금'을 지급한다고 16일 밝혔다.

서울미래인재단은 이날부터 오는 13일까지 서울선순환인재장학금 신청을 받는다. 장학생으로 선발된 대학생에게는 1인당 100만원의 장학금이 지급된다.

서울선순환인재장학금 선발 공고문 [사진=서울미래인재단]

서울선순환인재장학금은 서울런 멘토로 활동하며 교육격차 해소에 기여한 대학생을 지원하는 사업이다. 멘토들의 학업과 진로·취업 역량 강화를 돕기 위해 2023년부터 운영하고 있다.

서울런은 취약계층 청소년에게 다양한 교육서비스를 무료로 제공하는 서울시 교육복지 사업이다. 대학생 멘토가 학생과 일대일로 학습 계획을 수립하고 학습 과정을 관리한다. 진로와 고민 상담도 지원한다.

장학금 신청 대상은 2025년 11월부터 2026년 10월까지 8개월 이상 서울런 멘토로 활동한 대학생이다. 올해 2학기 기준 서울 소재 대학에 재학 중이거나, 서울시민 또는 서울시민의 자녀로서 서울 외 지역 대학에 재학 중인 학부생이어야 한다.

멘토 활동기간은 실제 활동한 기간을 기준으로 산정한다. 해당 기간 중 활동을 영구 중단하거나 해촉된 경우 신청할 수 없다. 휴학생과 대학원생도 지원 대상에서 제외된다. 서울시 교육복지 유공 시장표창과 중복 신청은 불가능하다.

장학생은 서울시의 멘토 활동 실적 심사와 재단 장학생 선정위원회의 심의를 거쳐 최종 선발된다. 선정 결과는 12월 중 재단 누리집을 통해 발표된다. 장학금도 같은 달 지급될 예정이다.

신청은 오는 23일 오후 4시까지 서울미래인재재단 누리집에서 온라인으로 진행된다. 신청서와 함께 제출하는 서류는 이달 9일 이후 발급된 것만 인정된다.

남성욱 서울미래인재재단 이사장은 "서울런 멘토는 경험과 지식을 나누어 교육격차 해소에 기여하는 인재"라며 "교육의 사다리를 잇는 인재들의 성장을 지원해 선순환의 고리를 이어가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com