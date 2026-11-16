심상훈, 대상경륜 선발급 2연패..."무명 딛고 새 강자로 부상"

AI 핵심 요약beta
- 심상훈은 16일 경륜 32주년 대상경륜 결승에서 역전 우승했다
- 심상훈은 9월에 이어 두 달 사이 두 번째 대상경륜을 제패했다
- 창원 상남팀 합류와 체력 보강으로 무명에서 새 강자로 떠올랐다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 데뷔 8년 차 '무명'에 가까웠던 경륜 심상훈(24기·B1·창원 상남) 선수가 두 달 사이 두 차례나 대상경륜 선발급 결승 정상을 밟으며 경륜계의 새로운 화제 인물로 떠올랐다.
16일 경륜경정총괄본부에 따르면 심상훈은 경륜 개장 32주년 기념 대상경륜 선발급 결승전에서 막판 폭발적인 스피드를 앞세워 역전 우승을 차지했다.
이날 타종 지점에서 침착하게 내선을 확보한 심상훈은 선행 반격에 나선 엄지용(20기·B1·미원)의 움직임을 노련하게 활용한 뒤 결정적 승부처에서 추월에 성공했다. 앞서 지난 9월 20일 광명 대상경륜 선발급 결승에서도 송현희(14기·B1·일산)의 기습 선행을 역이용해 정상에 오른 데 이은 두 번째 대상경륜 제패다.
심상훈의 급부상은 올해 훈련 환경 변화와 피나는 체력 보강이 맞물린 결과로 풀이된다. 학창 시절부터 개인추발 등 중장거리 종목에서 탄탄한 지구력을 쌓은 그는 24기로 프로에 입문했으나 데뷔 직후 코로나19 사태로 인한 장기간 휴장과 실전 공백 여파로 긴 무명 시절을 보냈다.
전환점은 올해 개인 훈련을 접고 창원 상남팀에 합류하면서 찾아왔다. 학창 시절 선후배들과 함께하며 심리적 안정을 되찾은 그는 적정 체중(74~76㎏)을 유지하는 한편 팀 간판스타 성낙송(21기·S1)과 고강도 훈련을 소화하며 약점으로 꼽히던 순간 폭발력과 단거리 스피드를 끌어올렸다.
기존의 강점인 지구력에 순발력이 더해지면서 경주 전술도 한층 다채로워졌다는 평가다. 단순 힘 대결에서 벗어나 경주 흐름을 읽고 상대를 활용하는 영리한 운영 능력이 돋보인다는 분석이다.
설경석 최강경륜 편집장은 "심상훈은 아마추어 시절부터 다져온 기본기를 바탕으로 최근 잠재력을 끌어내며 지구력과 순발력을 고루 갖춘 멀티플레이어로 성장했다"며 "강점을 더욱 발전시킨다면 내년에도 충분한 경쟁력을 발휘할 것"이라고 내다봤다.
1141world@newspim.com