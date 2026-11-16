경기도, 가을철 수리산도립공원 산행 안전수칙 준수 당부

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 16일 수리산도립공원 탐방객에게 안전수칙 준수를 당부했다
- 큰 일교차와 낙엽, 이른 일몰로 산행 중 안전사고 위험이 커지고 있다
- 경기도는 탐방로와 시설물을 점검하고 기상·이용 정보를 안내할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 단풍철을 맞아 수리산도립공원을 찾는 탐방객들에게 안전사고 예방을 위한 안전수칙 준수를 당부했다.
16일 도에 따르면 수도권 주민들의 대표적 자연휴식공간인 수리산도립공원은 가을철 산행객의 발길이 꾸준히 이어지고 있으나 큰 일교차와 낙엽으로 인한 미끄러짐, 이른 일몰 등으로 안전사고 위험이 높은 시기다.
안전한 산행을 위해서는 출발 전 기상정보를 확인해 자신의 체력에 맞는 코스를 선택하고 일몰 시각을 고려해 충분한 산행 시간을 확보해야 한다. 또한 샛길을 피하고 반드시 지정된 탐방로를 이용해야 한다.
특히 낙엽이 수북이 쌓인 구간은 지면 상태를 파악하기 어려워 발을 헛디딜 위험이 큰 만큼 미끄럼 방지 기능이 있는 등산화를 착용하고 급경사지나 낙석 우려 지역에서는 주변을 살피며 이동하는 것이 좋다.
도는 주요 탐방로와 공원 시설물의 안전 상태를 수시로 점검해 위험 요소를 신속히 정비하는 한편 공원 내 13곳에 설치된 재해문자전광판과 탐방안내소를 통해 기상특보와 탐방로 이용 정보를 지속 안내할 계획이다.
이태선 경기도 정원산업과장은 "가을철 안전한 자연경관 감상 위해 도립공원 탐방로·공원시설 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com