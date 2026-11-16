부산시, '2026 꿈을 그린 원정대' 전시…정원 프로그램 성과 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 16일부터 22일까지 시청 연결통로에서 전시를 연다
- 어린이들은 5개 공원에서 식물을 심고 자연 체험을 진행했다
- 활동 기록과 공작품을 선보이고 시민 참여 행사도 운영한다
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시민 참여 프로그램·경품 행사 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 어린이들의 특별한 정원 이야기가 시민과 만난다.
부산시는 오는 16일부터 22일까지 7일간 시청 도시철도 연결통로에서 '2026 꿈을 그린 원정대' 전시를 연다고 15일 밝혔다.
꿈을 그린 원정대는 실내 생활에 익숙한 어린이들이 가까운 공원에서 식물을 심고 가꾸며 자연을 경험하도록 마련한 프로그램이다.
시는 지난해 시범 운영을 거쳐 올해 5월부터 11월까지 정식 사업을 진행했다.
올해 사업에는 북구 음정공원, 남구 못골어린이공원, 사하구 장림공원, 연제구 시청 하늘정원, 기장군 정관 제1호 근린공원 등 5곳이 참여했다. 인근 유치원과 어린이집 원아들이 계절에 따라 모종을 심고 식물의 변화를 관찰했다.
어린이들은 나뭇잎 잎맥을 살펴본 뒤 스텐실 기법으로 잎 도장을 만들었다. 씨앗과 낙엽, 돌멩이를 넣은 악기 상자를 제작하며 자연의 소리를 체험하기도 했다. 활동 과정에서 작성한 기록지와 공작품도 전시장에 함께 선보인다.
시민 참여 프로그램도 운영한다. 관람객은 나뭇잎 도장과 스티커 등을 활용해 포토월을 꾸밀 수 있다. 자연이나 어린이를 응원하는 메시지를 작성해 '씨앗 자판기'에 넣으면 꽃씨 캡슐을 받을 수 있다.
전시 관람 인증 사진을 인스타그램 스토리에 올리면 추첨을 통해 색연필 등 경품을 제공하는 행사도 진행한다.
김창덕 푸른도시국장은 "어린이들이 흙과 꽃, 풀을 직접 만지며 자연을 경험하는 사업"이라며 "공원에서 쌓은 활동 기록을 시민과 공유하는 자리"라고 말했다.
한편 부산시는 지난해 시청사 하늘정원에서 시범사업을 진행한 뒤 올해 참여 기관과 대상 공원을 확대했다.
ndh4000@newspim.com