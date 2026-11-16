AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원은 16일 미래세대 에너지 교육사업을 마무리했다
- 사업 대상은 인구감소지역에서 에너지·폐광지역 청소년으로 확대됐다
- 9월부터 11월까지 38개 학교·기관 청소년 2054명이 참여했다
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국립청소년시설 4곳 참여…지역 맞춤 체험 확대
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원은 한국에너지공단과 협력해 추진한 '2026 미래세대 에너지 교육사업'을 마무리했다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 인구감소지역과 에너지 취약지역 청소년의 탄소중립 실천 역량을 높이기 위해 마련됐다. 올해는 지원 대상을 기존 인구감소지역에서 에너지 취약지역과 폐광지역까지 넓히고 운영에 참여하는 국립청소년시설도 3곳에서 4곳으로 확대했다.
프로그램은 지난 9월부터 11월까지 숙박형·당일형·찾아가는 활동 등 총 16회에 걸쳐 진행됐다. 38개 학교·기관에서 청소년 등 2054명이 참여했으며 한국에너지공단의 지원으로 참가비는 전액 무료로 운영됐다.
각 시설은 특화 분야를 에너지 교육과 연계한 체험 프로그램을 선보였다. 국립청소년바이오생명센터는 바이오폐기물 열량 측정 실험과 에너지 환경 골든벨 등을 통해 실천형 에너지 활동가를 양성하는 'E러너리너' 프로그램을 운영했다. 국립청소년해양센터는 수전해 실험과 태양열 조리기 체험 등을 담은 'Sea-너지 캠프'를 진행했다.
국립청소년미래환경센터는 자가발전 자전거와 AI 환경 트레일러 등 6종의 체험 프로그램을 제공했다. 국립청소년생태센터는 조류인 마리모를 활용한 테라리움 만들기와 생태자전거 탐방 등을 운영했다.
지역 여건에 맞춘 운영으로 참여 기회도 넓혔다. 국립청소년미래환경센터는 지역 교육 축제인 '봉화교육한마당'과 연계해 참여 학교를 지난해 3개교에서 올해 23개교로 늘렸다. 국립청소년생태센터는 지난 8월 집중호우로 특별재난지역에 선포된 거제시의 학교를 직접 찾아 수해 지역 청소년에게 에너지 교육을 제공했다.
김진상 한국청소년활동진흥원 이사장은 "이번 사업이 에너지 교육 기회가 상대적으로 부족한 지역의 청소년들에게 생활 속 탄소중립 실천의 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 공공기관과의 협력을 확대해 지역 간 청소년활동 참여 격차를 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com