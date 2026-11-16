부산시, 예비 창업자 프랜차이즈 교육…경영 전략·법령 이해 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일 예비 창업자와 가맹본부 대상 특강 개최를 밝혔다
- 특강은 25일 시청에서 가맹사업법과 경영전략을 교육한다
- 정보공개서 등록 절차와 분쟁 예방, 운영 전략 등을 다룬다
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중소 가맹본부 경영 역량 향상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 예비 창업자와 가맹본부를 위한 프랜차이즈 실전 교육을 마련했다.
시는 25일 시청 국제회의장에서 '가맹사업법 실무 및 프랜차이즈 경영전략 특강'을 개최한다고 16일 밝혔다. 행사는 오후 5시까지 진행된다.
이번 특강은 부산 소재 가맹본부와 업계 종사자, 예비 창업자 등을 대상으로 한다. 시는 법령 이해와 함께 가맹본부 운영에 필요한 경영 전략을 함께 다루는 방식으로 프로그램을 구성했다.
특강은 가맹사업법 실무교육과 경영전략 강연 등 2부로 나뉜다. 1부에서는 시 공정거래지원팀 담당 주무관이 가맹사업 정보공개서 등록·심사 절차와 주요 법령, 실제 사례를 설명한다.
가맹사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 법적 쟁점과 분쟁 예방 방안도 다룬다. 2부에서는 프랜차이즈 창업 유튜버 '인싸맨'인 김현 씨가 가맹본부 운영 전략과 경쟁력 강화 방안을 소개한다.
시는 지역 중소 가맹본부가 전문인력 확보와 경영역량 강화 과정에서 겪는 어려움을 줄이는 데 이번 특강이 도움이 될 것으로 보고 있다.
박동석 시민경제국장은 "중소 가맹본부의 경쟁력 강화와 건전한 가맹사업 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com