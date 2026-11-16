AI 핵심 요약beta
- 한국청소년활동진흥원은 16일 ‘그린 챌린지’ 캠페인을 마무리했다
- 전국 청소년 108명은 139회 활동으로 쓰레기 1만1172개를 수거·기록했다
- 수거 데이터 분석 결과 플라스틱 오염 방지량 등 환경적 가치가 산출됐다
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쓰레기 종류·위치 데이터 기록…지역 환경문제 분석
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년활동진흥원은 사단법인 이타서울과 공동 운영한 청소년포상제 '그린 챌린지' 캠페인을 마무리했다고 16일 밝혔다.
이번 캠페인은 세계 정화의 날(World Cleanup Day)을 기념해 전 세계 130여 개국 국가포상사무국이 참여하는 글로벌 환경보호 캠페인의 일환으로 추진됐다. 국내에서는 지난 9월 7일부터 10월 31일까지 청소년들이 일상에서 환경보호 활동을 실천하고 수거한 쓰레기를 데이터로 기록하는 방식으로 진행됐다.
주요 활동은 데이터 플로깅, 제로레시피, 청소년 해변 과학자, 해변 플로깅 등으로 구성됐다. 전국 9개 시도, 18개 시군구에서 총 108명이 참여 등록했으며 139회에 걸친 활동을 통해 쓰레기 1만 1172개를 수거·기록했다.
참여자들은 데이터 플로깅 플랫폼에 쓰레기의 종류와 수거 위치, 시각 등을 입력했다. 이를 바탕으로 지역별 쓰레기 분포와 집중 수거 지점 등을 분석하며 지역 환경문제를 살펴봤다.
수집한 데이터를 환경적 가치로 환산한 결과 하천·해양 플라스틱 오염 방지량은 약 88.7㎏, 빗물받이 청소 예산 환산액은 약 395만 원으로 추정됐다. 공중위생 증진 면적은 약 4만3,796㎡, 자원순환 탄소 저감량은 약 28.2㎏CO₂e로 산출됐다. 이 수치는 협력기관인 이타서울의 환경적 가치 환산 기준을 적용한 참고값이다.
청소년포상제는 청소년이 스스로 목표를 정하고 봉사·자기개발·신체단련·탐험 등의 활동에 참여하는 자기주도 성장 프로그램이다. 만 14~24세 대상 국제청소년성취포상제와 만 7~15세 대상 청소년자기도전포상제로 구분된다. 이번 캠페인의 환경정화 활동도 일정 기준을 충족하면 포상제 봉사활동 영역으로 인정받을 수 있다.
김진상 한국청소년활동진흥원 이사장은 "이번 캠페인은 청소년들이 환경정화 활동을 데이터로 기록하며 지역 환경문제를 직접 살펴봤다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 청소년들이 일상 속 실천을 사회참여로 확장하고 자기주도적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com